Desalojan dos casas en Sellui por un desprendimiento

Un desprendimiento de rocas en Sellui, un pequeño pueblo del municipio de Baix Pallars, provocó la madrugada del viernes al sábado daños en dos viviendas y en un pajar, además de dejar la única calle de la localidad intransitable. No hubo daños personales, aunque los vecinos de Casa Xamora y Casa Peró, que se encontraban entonces en sus casas, tuvieron que ser desalojados y no saben aún cuando podrán volver. El desprendimiento afectó también un tendido eléctrico, aunque el suministro no se vio interrumpido. La presidenta de la junta de la EMD de Sellui, Montserrat Perelló, explicó que “hace un año y un día que alertamos de la necesidad de actuar en la zona” y lamentó la lentitud de la administración para “emergencias de tal calibre”. Perelló destacó que ayuntamientos pequeños como el de Baix Pallars no disponen de recursos económicos para afrontar este tipo de intervenciones.

Al lugar acudieron de inmediato los Bombers y los Mossos d’Esquadra, y durante el día de ayer, también Agentes Rurales y técnicos del Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya, que realizaron un estudio de la ladera con drones para evaluar la situación y planificar las medidas de protección necesarias, como la colocación de mallas dinámicas para evitar nuevos desprendimientos. Sellui, un pueblo de unos 10 habitantes construido junto a una ladera, ya había sido objeto de actuaciones de seguridad hace una década, pero en los últimos años habían aparecido nuevas grietas y se habían producido pequeños desprendimientos. La magnitud de este último habría podido terminar en tragedia de no ser por la solidez de los muros de las casas. En este sentido, las rocas derribaron la puerta de una de las casas afectadas llegando a entrar en el salón, donde se encontraban en ese momento sus propietarios. Los vecinos desalojados pasaron la noche en casa de Perelló.