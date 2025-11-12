Dos urólogos leridanos, nominados en los Doctoralia Awards 2025

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los doctores Jaume Pelegrí Gabarró y David García Belmonte, del centro Clínic Lleida, han sido nominados en los Doctoralia Awards 2025 en la categoría de Urología. Este reconocimiento, basado en las valoraciones de pacientes y compañeros de profesión, premia a los profesionales de la salud mejor valorados del Estado español. Pelegrí y García han sido valorados entre los 15 mejores urólogos del Estado.

El Dr. Jaume Pelegrí, directivo clínico del centro, es especialista en cirugía robótica da Vinci y coordina el Servicio de Urología de la Clínica Mí NovAliança de Lleida. Formado en centros de referencia nacionales y europeos, como el Belgian Laparoscopic Urological Group de Brussel·les, combina su tarea asistencial con la docencia, ya que imparte formación en cirugía mínimamente invasiva al CREBA.

Por su parte, el Dr. David García, jefe clínico de Clínic Lleida, es también especialista en cirugía robótica da Vinci y coordina el mismo servicio de Urología de la Clínica Mí NovAliança. Licenciado en Medicina por la Universidad de Lleida, completó su formación MIR en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova y es máster en Cáncer de Próstata por la Universidad de Salamanca. Actualmente, compagina su actividad médica con la participación en programas de formación en cirugía laparoscópica y robótica al CREBA.

El gerente de Clínic Lleida, Xavier Querol, ha destacado que "este nombramiento es un reconocimiento a la trayectoria, la profesionalidad y la calidad del servicio y de la atención a los pacientes que dedican todos los profesionales de Clínic Lleida".