Operación pionera en la clínica Mí NovAliança de Lleida

La clínica Mi NovAliança llevará a cabo mañana una intervención quirúrgica pionera para mejorar la calidad de vida de hombres con hiperplasia de próstata con el sistema AquaBeam, que consiste en utilizar un chorro de agua a presión guiado para eliminar el tejido que obstruye la uretra y que limpia la parte de la próstata que está creciendo de más.

La operación la llevarán a cabo los cirujanos David Garcia y Jaume Pelegrí. Este tipo de invervención es más precisa y segura, favorece una recuperación más rápida y reduce el riesgo de efectos secundarios como la incontinencia.