Buscan voluntarios para limpiar y arreglar el interior de un refugio en el Pallars Sobirà

La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), el Parc Natural de l'Alt Pirineu y el Parc Pirinenc de les Tres Nacions, buscan a doce voluntarios para limpiar y arreglar el interior del refugio de emergencias de Mont-roig Enric Pujol (2.287 metros), en el Pallars Sobirà. Se quiere reparar los elementos estropeados del refugio, inaugurado el año 1984 y apadrinado por la Agrupació Científico-Excursionista de Mataró. Previamente a la jornada del 14 de junio, se habrá subido con la ayuda de un helicóptero todo el material necesario para llevar a cabo la actuación. Estos equipamientos tienen “vocación de servicio público” y se encuentran en zonas aisladas donde no hay refugios guardados.

Los refugios de emergencia se trata de equipamientos que tendrían que servir exclusivamente para cobijar a cualquier excursionista en caso de mal tiempo, para descansar puntualmente y para esperar a recibir atención de los servicios de emergencia en el caso de haber sufrido un accidente haciendo alguna actividad de montaña por la zona.

Como mínimo una vez al año, los responsables del refugio (FEEC) suben para comprobar que las emisoras de emergencia, en caso de que haya por falta de cobertura telefónica, funcionan correctamente. La Federació d'Entitats Excursionistes tiene seis refugios de emergencia: el refugio Baiau ‘Josep Maria Montfort’ (Pallars Sobirà), refugio Besiberri (Alta Ribagorça), refugio Broate (Pallars Sobirà), refugio Costabona (Ripollès), refugio Molières (Val d'Aran) y refugio Mont-roig ‘Enric Pujol’ (Pallars Sobirà).