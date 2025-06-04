Los Agentes Rurales denuncian a dos personas en el Pallars Sobirà por fotografiar ilegalmente el urogallo

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales han denunciado a dos personas en el Pallars Sobirà por fotografiar ilegalmente al urogallo. Esta especie protegida, en peligro de extinción, es extremadamente sensible a la presencia humana y la fotografía y otras actividades ilegales que la perturben pueden comportar sanciones de entre 3.000 y 200.000 euros. El Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo de los Agentes Rurales intensifica la vigilancia en el Pirineo para proteger esta especie durante su periodo reproductor. Precisamente, los Agentes Rurales han determinado después de una investigación que las dos personas denunciadas hicieron las fotografías dentro de los espacios naturales protegidos de la Región del Alt Pirineu y en época de reproducción del urogallo sin autorización.

La primera denuncia se ha puesto a una persona que pernoctaba camuflada en la zona periférica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el término municipal de Esterri d'Àneu con varios equipos de fotografía. La investigación de estos hechos ha permitido también detectar y denunciar otras actividades ilegales de captación de imágenes no sólo del urogallo, sino de otras especies amenazadas del Pirineo.

El otro caso ha tenido lugar en el término municipal de Alins, dentro del Parc Natural del Alt Pirineu, donde se ha denunciado una persona que hacía fotografía profesional sobre esta especie. La persona ya había sido identificada y denunciada con anterioridad, después de hacer fotografías similares que después difundía por las redes sociales.

Regresión "alarmante"

El urogallo está incluido dentro del Catálogo de fauna salvaje autóctona amenazada de Cataluña como especie en peligro de extinción, y los Agentes Rurales alertan de una regresión "alarmante". De entre los factores de amenaza de esta especie aparece la actividad humana y la generalización de actividades de ocio.

El urogallo es altamente sensible a la presencia humana. La detección de personas provoca el abandono inmediato de la zona y la interrupción de conductos clave como el canto, que puede impedir la cópula, especialmente porque las hembras sólo son receptivas durante dos o tres días. Si las perturbaciones son frecuentes, la reproducción puede verse gravemente comprometida, y se puede reducir drásticamente la productividad de la especie.

El Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo de los Agentes Rurales mantiene activo un dispositivo de vigilancia y protección del urogallo durante todo el año, que se intensifica en los periodos más sensibles para la especie, como la época reproductora y la invernal.

El cuerpo alerta de que en los últimos años se ha observado un incremento "preocupante" del número de personas que acceden a zonas de canto del urogallo. Este aumento a menudo está vinculado a la difusión de imágenes en las redes sociales que, "a pesar de parecer inofensivas, pueden generar un fuerte efecto llamamiento".