La Fira de Sant Josep de Mollerussa recupera la presencia anual de tractores y consolida los cambios de recinto

La Fira de Sant Josep de Mollerussa volverá a contar con la presencia anual de expositores de tractores. Desde hace poco más de una década, las firmas alternan su asistencia con la Fira de Sant Miquel de Lleida, pero los cambios en el recinto que se realizaron el año pasado con motivo del 150 aniversario del certamen y los esfuerzos de Fira de Mollerussa han hecho que las firmas de tractores hayan confirmado su presencia en la 151 edición, que tendrá lugar del 16 al 19 de marzo. La edición también mantendrá los cambios de recinto implementados el pasado año e, incluso, plantea crecer en metros cuadrados. Fira de Mollerussa cuenta este año con un presupuesto de 732.000 euros, similar al del 2023. El ente también prescinde de la figura de director.

La Fira de Sant Josep modificó el año pasado algunas partes del recinto ferial coincidiendo con el 150 aniversario del certamen. El cambio afectó principalmente al salón del tractor que se trasladó tras los pabellones feriales, un espacio que permitió incrementar el espacio expositivo en un 50% hasta los 9.000 metros cuadrados.

El cambio de espacio y las negociaciones entre Fira de Mollerussa y los expositores han llevado a mantener la presencia de tractores en la 151 edición de la feria y la voluntad del ente ferial es que las firmas se queden también de cara a las próximas ediciones. Lo ha avanzado este martes el alcalde de Mollerussa y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, que ha añadido que ente ferial y sector darán más detalles del acuerdo el próximo 13 de febrero. Desde 2012, los expositores alternan su presencia en la Fira de Sant Josep y en la Fira de Sant Miquel de Lleida, aunque en los últimos años algunas firmas ya han participado en los dos certámenes.

La 151ª Fira de Sant Josep se celebrará del 16 al 19 de marzo y mantendrá el recinto ferial del año anterior con "igual o más metros cuadrados". Las jornadas técnicas tendrán de tema principal la sequía y gestión del regadío. Por otro lado, el 19 de marzo el Teatre L'Amistat acogerá el Fòrum Professional de Jardineria, que organiza el Gremi de Jardineria de Catalunya y donde se espera la asistencia de unos 200 profesionales, y los días 18 y 19 Mollerussa también será la sede del Catskills 2024, el concurso de habilidades en jardinería en el que participarán 12 institutos de toda Cataluña.

Una decena de citas feriales en el 2024

Este martes se ha presentado en Mollerussa el calendario ferial de 2024, que incluye una decena de citas. Entre ellas se encuentran los siete certámenes habituales encabezados por la Fira de Sant Josep, pero también tres eventos que ya cuentan con la participación del ente y a los que se les ha querido dar más relevancia. Se trata de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digial #LleidaDigital, la Borsa Interpirinenca de Cereals y la Fira i mercat d'Antiquaris i Brocanters.

El presupuesto del ente para 2024 es de 732.000 euros, similar al del año anterior que coincidió con el 150 aniversario de la Fira de Sant Josep y que, por tanto, contó con recursos extraordinarios. El vicepresidente de Fira de Mollerussa, Joel Bastons, ha dicho que el PSC presentará una enmienda a los presupuestos de la Generalitat para incluir una partida por la Fira de Sant Josep, y ha añadido que también intentarán mantener la subvención del gobierno español.

El presupuesto contribuirá a poder dar "el salto de calidad que Fira de Mollerussa debe dar", ha explicado Solsona, quien ha dicho que a lo largo de este 2024 el ente llevará a cabo cambios tanto internos como externos.

En el ámbito interno, se renovará la página web para "adaptarla a los nuevos tiempos" y mejorar su accesibilidad, también se adquirirá un nuevo programa de gestión de ferias y se instalará una pantalla LED de 3x2 metros en la rotonda del Tractor donde se emitirán anuncios en los días de feria y durante el resto del año con el objetivo de incrementar los ingresos publicitarios.

En cuanto a la parte externa, se estrena una nueva configuración del patronato ferial, que elimina la figura de director, el ente gana presencia en la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) con la entrada del técnico Joaquim Fabrés en la junta directiva del órgano y, finalmente, Fira de Mollerussa también entrará a formar parte del cluster de maquinaria agrícola FEMAC.

Fira prescinde de la figura de director

Fira de Mollerussa ha decidido prescindir de la figura de director. El motivo es que los cambios en la normativa ya no permiten designar este puesto como un cargo de confianza, como se había hecho hasta ahora, sino que obliga a realizar un concurso público de alto directivo. "Hasta que no tengamos muy claro cuál es el perfil para acompañar a esta figura preferimos no poner una figura más de alto directivo, por tanto, de otra retribución", ha explicado Solsona.