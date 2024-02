El circuito de autocross, pendiente de las ayudas

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa tiene aparcada desde hace un tiempo la construcción de unos vestuarios en el complejo deportivo La Serra, que darían servicio tanto a los usuarios del circuito de autocross como a los de la pista de atletismo, dos instalaciones situadas en la misma zona. Todo ello está pendiente de recibir la anhelada subvención del Consejo Superior de Deportes que el consistorio persigue desde hace dos años y que es una de las peticiones de la Escuderia Mollerussa de cara al Campeonato de Europa de la especialidad que acogerá el próximo mes de octubre por cuarto año consecutivo.

La previsión es construir dos edificios en la pista de atletismo de 219 metros cuadrados, uno para vestuarios con duchas colectivas y otro con duchas individuales, ambos con sus respectivos aseos. La obra, que cuenta ya con una memoria técnica, tiene un presupuesto de ejecución de 292.025,67 euros, una cantidad que el consistorio no puede asumir. “Estamos pendientes de las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, a las que hemos concurrido los dos últimos años pero no las hemos podido conseguir, y de la convocatoria de la Generalitat para instalaciones, que hace diez años que no sale. Tenemos la memoria técnica hecha y definido el lugar donde se colocarán los vestuarios, pero solo lo podemos hacer si hay una subvención asociada, ya que es inviable hacerlo con fondos propios del ayuntamiento”, explicó el alcalde de la capital del Pla d’Urgell, Marc Solsona, que añadió: “Hemos recibido muy buenas críticas del circuito y solo nos faltan estos vestuarios a nivel de instalaciones. Es una obra sostenible, con unos módulos en una zona que permitirían ser utilizados tanto por los usuarios de la pista de atletismo como por los del circuito de autocross, pero sin subvención no podemos hacer nada”.Solsona ve complicado que la obra pueda estar lista para el Europeo del próximo mes de octubre. “Lo veo difícil para este año porque aún no han salido las nuevas convocatorias”, indicó, al tiempo que reivindicó más apoyo de las instituciones a una instalación única. “Es el único trazado homologado por la Federación Internacional (FIA) con la única prueba europea que se hace no solo en Catalunya sino en toda España. Es difícil entender que las administraciones no se pongan de acuerdo en invertir en la única prueba de esta disciplina que se organiza en España”, lamentó.