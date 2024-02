El circuit d'autocròs, pendent dels ajuts

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell té aparcada d’algun temps ençà la construcció d’uns vestidors al complex esportiu La Serra, que donarien servei tant als usuaris del circuit d’autocròs com als de la pista d’atletisme, dos instal·lacions situades a la mateixa zona.

Tot això està pendent de rebre l’anhelada subvenció del Consell Superior d’Esports que el consistori persegueix des de fa dos anys i que és una de les peticions de l’Escuderia Mollerussa de cara al Campionat d’Europa de l’especialitat que acollirà el proper mes d’octubre per quart any consecutiu.

La construcció d’aquests dos edificis de vestidors té un cost total de 292.025,67 euros

La previsió és construir dos edificis a la pista d’atletisme de 219 metres quadrats, un per a vestidors amb dutxes col·lectives i un altre amb dutxes individuals, ambdós amb els seus respectius lavabos. L’obra, que ja compta amb una memòria tècnica, té un pressupost d’execució de 292.025,67 euros, una quantitat que el consistori no pot assumir. “Estem pendents de les subvencions del Consell Superior d’Esports, a les quals hem concorregut els dos últims anys però no les hem pogut aconseguir, i de la convocatòria de la Generalitat per a instal·lacions, que fa deu anys que no surt. Tenim la memòria tècnica feta i definit el lloc on es col·locaran els vestidors, però només ho podem fer si hi ha una subvenció associada, ja que és inviable fer-ho amb fons propis de l’ajuntament”, va explicar l’alcalde de la capital del Pla d’Urgell, Marc Solsona, que va afegir: “Hem rebut molt bones crítiques del circuit i només ens falten aquests vestidors a nivell d’instal·lacions. És una obra sostenible, amb uns mòduls en una zona que permetrien ser utilitzats tant pels usuaris de la pista d’atletisme com pels del circuit d’autocròs, però sense subvenció no podem fer res.”Solsona veu complicat que l’obra pugui estar llesta per a l’Europeu del proper mes d’octubre. “Ho veig difícil per a aquest any perquè encara no han sortit les noves convocatòries”, va indicar, i va aprofitar per reivindicar més suport de les institucions a una instal·lació única. “És l’únic traçat homologat per la Federació Internacional (FIA) amb l’única prova europea que es fa no només a Catalunya sinó a tot Espanya. És difícil entendre que les administracions no es posin d’acord a invertir en l’única prova d’aquesta disciplina que s’organitza a Espanya”, va lamentar Solsona.