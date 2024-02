El Pla d'Urgell quiere "casar" la elevada demanda de vivienda con las casas vacías que hay en la comarca

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

El Pla d'Urgell quiere "casar" la elevada demanda de vivienda, sobre todo entre la gente joven que se quiere quedar a vivir en la comarca, y el gran número de casas vacías que existen en los pueblos. Según el presidente del consejo comarcal, Carles Palau, las estadísticas apuntan que hay unas 1.500 viviendas vacías en el Pla d'Urgell, lo que representa un 17% del total de la comarca. Por eso, en otoño se arrancó la campaña 'Cases plenes. Pobles vius', con el objetivo de frenar el despoblamiento que ha acumulado de los últimos 10 años. Desde el consejo se garantiza a los propietarios que pongan su vivienda vacía en la bolsa que "se los acompañará" en la gestión de los trámites y posibles ayudas para la rehabilitación del inmueble.

Carles Palau explica que el Pla d'Urgell no se escapa de la problemática del despoblamiento que afecta buena parte del país, sobre todo al ámbito rural. Añade que a veces quizás no se es lo suficiente consciente porque no es muy "bestia" pero sí que va avanzando como una "gota que va goteando cada día" y realmente es preocupante ya que no sólo se pierde potencial humano y riqueza humana sino también servicios como escuelas o tiendas, que una vez cerrados, cuesta mucho volver a abrir.

La comarca se encuentra en esta situación más o menos desde hace 10 años con un retroceso de población en todos los pueblos. Palau asegura que puede parecer extraño porque el Pla d'Urgell está muy bien comunicado y no está situado en un extremo del país, sino todo el contrario, figura en un punto que actúa como eje vertebrador, entre Barcelona y Madrid, sin embargo "desgraciadamente la situación es de pérdida de población paulatinamente".

Por el contrario, hay mucha demanda de vivienda, sobre todo de juventud que se quiere independizar, pero también de trabajadores que han encontrado trabajo en la comarca pero les cuesta encontrar una vivienda. La estadística apunta que en el Pla d'Urgell hay unas 1.500 viviendas vacías y por eso desde el consejo comarcal quieren tratar de casar esta demanda de vivienda con el elevado número de casas vacías. Un hecho que no pasa igual en otras zonas del país donde también hay demanda de vivienda pero los precios disparados son los que frenan a los demandados a la hora de poder acceder.

En el Pla d'Urgell la situación viene dada por el hecho de que el parque de viviendas está cerrado y el objetivo de la campaña es centra, sobre todo, al intentar dar la tranquilidad a los propietarios que pueden poner su vivienda en el mercado y detrás hay el apoyo del consejo comarcal y la Generalitat con la Agencia Catalana de la Vivienda mediante su programa de alquiler de vivienda segura.

El perfil de las casas que se están apuntando a la bolsa es el de la "típica vivienda vieja" que alguien ha heredado en el pueblo después de la defunción de algún familiar. Cuando pasa eso, mucha gente es reticente a alquilarlo o venderlo por cuestiones emocionales. Palau sin embargo, apunta que mantener una casa cerrada implica muchos gastos y si no hay un mantenimiento "se cae a trozos". Por eso, la campaña ofrece la posibilidad de acceder a ingresos al propietario para compensar los gastos y la garantizar que si hay alguien viviendo allí, la casa durará más años.