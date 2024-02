El presupuesto de Mollerussa, encallado en el área de recursos humanos

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, culpó ayer como responsable de mantener bloqueado el presupuesto municipal para este ejercicio al coordinador del área de Recursos Humanos del consistorio. Aseguró que el responsable del área no ha entregado aún el informe sobre la plantilla de trabajadores del consistorio, que hay que incorporar al presupuesto para que sea evaluado por el equipo de gobierno, pase por intervención y pueda llevarse a aprobación en el pleno. Añadió que el presupuesto está trabajado, cerrado económicamente y listo para ser aprobado desde el pasado 26 de enero. No obstante, “las cuentas están bloqueadas porque después de un mes y medio el coordinador de recursos humanos no ha elevado aún al concejal del área, que soy yo, el informe de la plantilla”, dijo Solsona. “Es muy lamentable que un trámite ordinario se encalle de está manera y ello requerirá mi atención específica en el momento en que lo reciba”, dijo. Añadió que se han incumplido instancias de la alcaldía para llevar a aprobación las cuentas mañana (29) y aseguró que como concejal responsable del departamento de Recursos Humanos y alcalde “actuaré en consecuencia cuando tenga el informe”, dijo. Si bien Solsona rehuyó dar su nombre, el coordinador del área de recursos humanos es Xavier Garrofé.

Según Solsona, el informe debe reflejar la fotografía actual de la plantilla de personal y está condicionado al proceso de estabilización y la relación de trabajadores. “Desde la parte política lo dificulta todo, aunque el foco no está en el área de intervención, está en el área de recursos humanos de la casa”, dijo. La plantilla de trabajadores del ayuntamiento de Mollerussa está formada por 124 personas y el capítulo de personal asciende a 6 millones de euros. El presupuesto de Mollerussa para este año elaborado por el equipo de gobierno (Mollerussa Primer, PSC y cuatro ediles de Junts) supera los 19 millones y las inversiones se centrarán en la renovación del alumbrado y en la transición energética. Será el presupuesto más elevado que se ha presentado en Mollerussa.

Regadíos y sequía centran las jornadas de la Fira de Sant Josep

El aprovechamiento del agua, los nuevo cultivos, la digitalización del sector agrario, la modernización del Canal d’Urgell o el cambio climático centrarán las jornadas técnicas de la 151 edición de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. El programa, con 17 actividades profesionales, dos más que el año pasado, arrancará el día 7 de marzo con la XXIII jornada Intercomarcal sobre el cultivo del maíz. Fira Mollerussa prevé superar los 2.000 asistentes registrados el año pasado en estas sesiones profesionales. Por otra parte, Fira Mollerussa presentará el miércoles 6 de marzo el calendario ferial de la capital y el certamen de Sant Josep en el Palau Robert de Barcelona con una acción promocional con la que se pretende dar visibilidad al ente ferial y al certamen agrícola, con formato de “apertura” dirigido a expositores, instituciones y público en general.