El pressupost de Mollerussa, encallat a l'àrea de recursos humans

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va culpar ahir com a responsable de mantenir bloquejat el pressupost municipal per a aquest exercici el coordinador de l’àrea de Recursos Humans del consistori. Va assegurar que el responsable de l’àrea no ha entregat encara l’informe sobre la plantilla de treballadors del consistori, que cal incorporar al pressupost perquè sigui avaluat per l’equip de govern, passi per intervenció i pugui portar-se a aprovació en el ple. Va afegir que el pressupost està treballat, tancat econòmicament i a punt per ser aprovat des del passat 26 de gener.

No obstant, “els comptes estan bloquejats perquè després d’un mes i mig el coordinador de recursos humans no ha elevat encara al regidor de l’àrea, que soc jo, l’informe de la plantilla”, va dir Solsona. “És molt lamentable que un tràmit ordinari s’encalli d’aquesta manera i això requerirà la meua atenció específica en el moment en què el rebi”, va afirmar. Solsona va afegir que s’han incomplert instàncies de l’alcaldia per portar a aprovació els comptes demà (29) i va assegurar que com a regidor responsable del departament de Recursos Humans i alcalde “actuaré en conseqüència quan tingui l’informe”. Si bé Solsona va defugir donar el seu nom, el coordinador de l’àrea de recursos humans és Xavier Garrofé.Segons Solsona, l’informe ha de reflectir la fotografia actual de la plantilla de personal i està condicionat al procés d’estabilització i la relació de treballadors. “Des de la part política ho dificulta tot, encara que el focus no està en l’àrea d’intervenció, està en l’àrea de recursos humans de la casa”, va dir. La plantilla de treballadors de l’ajuntament de Mollerussa està formada per 124 persones i el capítol de personal ascendeix a 6 milions d’euros. El pressupost de Mollerussa per a aquest any elaborat per l’equip de govern (Mollerussa Primer, PSC i quatre edils de Junts) supera els 19 milions i les inversions se centraran en la renovació de l’enllumenat i en la transició energètica. Serà el pressupost més elevat que s’ha presentat mai a Mollerussa.

Regadius i sequera centren les jornades de la Fira de Sant Josep

L’aprofitament de l’aigua, els nou cultius, la digitalització del sector agrari, la modernització del Canal d’Urgell o el canvi climàtic centraran les jornades tècniques de la 151 edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. El programa, amb 17 activitats professionals, dos més que l’any passat, arrancarà el dia 7 de març amb la XXIII jornada Intercomarcal sobre el cultiu del panís. Fira Mollerussa preveu superar els 2.000 assistents registrats l’any passat en aquestes sessions professionals. D’altra banda, Fira Mollerussa presentarà el dimecres 6 de març el calendari firal de la capital i el certamen de Sant Josep al Palau Robert de la capital catalana amb una acció promocional amb què es pretén donar visibilitat a l’ens firal i al certamen agrícola, amb format d’“obertura” dirigit a expositors, institucions i públic en general.