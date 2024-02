Maridaje de música y vino en la biblioteca

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La biblioteca de Bellvís acogió el jueves la cuarta edición del Concert & Tastavins, una actividad que ya se ha convertido en un clásico del programa Biblioteques amb DO. En esta ocasión, se llevó a cabo un maridaje de música y vino. El concierto fue a cargo del músico italiano Fabio Canu y el vino era de la bodega Cercavins de Verdú, que forma parte de la DO Costers del Segre. Desde la biblioteca aseguraron que las plazas para participar en esta propuesta se agotaron en pocas horas. Mientras, en Linyola continúan las actividades del ciclo Biblioteques amb DO y el viernes los vecinos pudieron disfrutar del espectáculo La vida bohèmia, con la actriz Roser Guasch, y de una degustación de vinos a cargo de L’Olivera Cooperativa. En El Palau se organizó el viernes un taller en la residencia de Ca la Cileta sobre los beneficios del vino para la piel y en la biblioteca tuvo lugar una actividad con la sommelier Isabel Zaro, que explicó las historias de varios vinos de Lleida.