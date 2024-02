Maridatge de música i vi a la biblioteca

La biblioteca de Bellvís va acollir dijous la quarta edició del Concert & Tastavins, una activitat que ja s’ha convertit en un clàssic del programa Biblioteques amb DO. En aquesta ocasió, es va dur a terme un maridatge de música i va venir. El concert va anar a càrrec del músic italià Fabio Canu i el vi era del celler Cercavins de Verdú, que forma part de la DO Costers del Segre. Des de la biblioteca van assegurar que les places per participar en aquesta proposta es van esgotar en poques hores.

D’altra banda, a Linyola continuen les activitats del cicle Biblioteques amb DO i divendres els veïns van poder disfrutar de l’espectacle La vida bohèmia, amb l’actriu Roser Guasch, i d’una degustació de vins a càrrec de L’Olivera Cooperativa. Al Palau es va organitzar divendres un taller a la residència de Ca la Cileta sobre els beneficis del vi per a la pell i a la biblioteca va tenir lloc una activitat amb la sommelier Isabel Zaro, que va explicar les històries de diversos vins de Lleida.