L'Audiència condemna a 8 anys de presó un veí de Tàrrega per tenir armes de guerra a casa però proposa indultar-lo parcialment

Un veí de Tàrrega, que guardava armes de guerra il·lícites a casa i també en venia a través d'internet, ha estat condemnat a 8 anys de presó per l'Audiència de Lleida. La sala, però, ha proposat al govern espanyol l'indult parcial per reduir-li la condemna a un màxim de dos anys, amb la suspensió d'aquesta mentre es tramita l'indult. En la sentència, el tribunal ha considerat que la pena aplicable, en aquest cas, és "desproporcionada" d'acord amb la "finalitat" de l'armament, ja que "hem d'excloure que es volgués fer mal a tercers". L'home va declarar durant la vista celebrada l'abril passat que les armes eren una "herència familiar" i només servien de "decoració o per col·leccionar-les". També va negar saber que infringia la llei.

L'Audiència de Lleida imposa a l'home a 7 anys i mig de presó pel delicte de dipòsit d'armes de guerra en concurs amb el de dipòsit d'armes i mig any més pel delicte de risc provocat per explosius. Així, li prohibeix portar o tenir armes durant 10 anys i mig i exercir un càrrec públic durant 6 anys. A més, li imposa una multa d'uns 1.100 euros. El tribunal, però, considera que la pena de presó és "desproporcionada" amb el cas jutjat, ja que s'ha de tenir en compte que l'home "no volia fer mals a tercers". Per aquest motiu, s'ha sol·licitat l'indult parcial.

Tanmateix i respecte al fet que el processat defensés que l'armament venia d'herència i servia de col·lecció, la sentència assenyala que això "no pot quedar impune" d'acord amb la normativa judicial per aquests casos. Així, el fet que l'home declarés que és col·leccionista és "irrellevant penalment" sempre que les armes funcionin, tal com van poder demostrar els agents policials que van portar el cas.

La defensa va al·legar també un error de prohibició perquè l'home va manifestar que "no sabia" que estava infringint la llei. En aquest sentit, el tribunal indica que l'acusat tenia anuncis de venda d'armes en els quals recomanava als possibles compradors que revisessin la normativa de tinença d'armes a l'Estat abans d'efectuar la compra. Per aquest motiu, la jutgessa diu que "aquesta recomanació també se la podia aplicar a ell mateix, per la qual cosa era coneixedor que no podia tenir certes armes de guerra". A més, l'home havia estat sancionat administrativament anteriorment.

Condemnat el seu fill a mig any de presó

La investigació d'aquest cas va arrencar l'11 de març de 2021, quan el personal de seguretat de Renfe de l'estació de tren de Conca (Castella-la Manxa) va detectar un jove que portava una granada de mà a la seva motxilla. Això va obligar a desallotjar preventivament l'edifici i a l'actuació del Tedax. Preguntat per l'origen de l'artefacte, el jove va respondre que la va comprar en una reconeguda pàgina de col·leccionisme d'internet a un usuari amb pseudònim.

Les indagacions policials els va portar fins a un domicili de Tàrrega on vivia el processat. En el registre, efectuat el 22 de març de 2021, la policia va localitzar-hi desenes d'armes i artefactes de guerra en diferents estances del domicili, motiu pel qual va ser necessària la intervenció dels Tedax. En aquella època hi residia temporalment el fill del condemnat, que d'entrada va ser acusat juntament amb el seu pare dels mateixos delictes.

La sala, però, ha considerat que no se li pot atribuir la possessió de l'armament que hi havia a la casa on es trobava vivint per poc temps. Tampoc se li va detectar cap transacció amb relació a armes o artefactes explosius. Sí que se li va trobar una pistola no autoritzada per la llei, per la qual cosa se l'ha condemnat a mig any de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes.