«Sonidos inspirados en la sequía »

Emocionar a través de los sonidos desde la improvisación y conjugando otras formas de arte es el objetivo de Núria Andorrà para su último proyecto, Gota de Secà, que está ultimando durante su residencia artística en el Casal Cultural de Miralcamp y que se estrenará este mes.

¿De qué trata el espectáculo ‘Gota de Secà’?.

Es una propuesta interdisciplinar, innovadora e inspirada en la sequía y en la problemática global de la falta de agua desde distintos puntos de vista. Un solo de percusión en el que se fusiona la electrónica, vídeos y la inteligencia artificial (IA) para explorar y unir movimientos a través de sensores. Mecanismos que me permiten llenar escenarios con música y movimiento. Al combinar IA con una proyección mapping que abre nuevas posibilidades y permite proyecciones interactivas e improvisar.

La improvisación está estrechamente unida a sus creaciones musicales.

Es un lenguaje que se construye en el momento. Me siento cómoda creando música e improvisando porque me permite poder comunicar cosas que con las palabras no puedo. Componer en tiempo real es la interacción del momento y ello hace que el público sea partícipe del espectáculo y pueda descubrir la trama. En la improvisación, es importante desarrollar la escucha, la interacción con los demás y saber reaccionar en tiempo real en el escenario. Crear en función de lo que está pasando.

¿Qué quiere transmitir a través de su última creación?.

Impactar y que el público se sienta ciudadano de la tierra, consciente de la falta de agua. La sequía es un problema a nivel mundial y me gustaría ofrecer emociones a través de la música que impactarán a los espectadores. Con la utilización de IA espero cautivar al público e interactuar. Creo en la reacción de la gente y en la energía que se crea cuando hago música. Así sucedió en otros proyectos como Nu.a y Ni.u, que están relacionados con Gota de Secà.

¿Relacionados en que sentido?.

Son dos espectáculos que me transportaron a mis orígenes, el ir adentro para poder transmitir fuera. De lo sencillo para llegar a lo complejo. En este caso, la tercera pieza de la trilogía, que es Gota de Secà, es conseguir ir hacia afuera para volver al origen. Nu.a estaba dedicado a mi abuela Carme y Ni.u inspirado en la Vall del Riu Corb, en los paisajes, el territorio y el cambio climático.

También es profesora de improvisación en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Sí, y en el Conservatorio de Reus e imparto workshops en distintos conservatorios superiores de Europa. Aunque ahora he aparcado la docencia. Una pausa para dar más paso a la creatividad. Me gusta interactuar y comunicar en tiempo real en los escenarios y con las emociones. Ahora toca crear y solo hago conciertos. Poder hacer esta residencia aquí en Miralcamp me permite trabajar con más técnicas. Es idóneo y muy enriquecedor.