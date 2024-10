Campaña de poda intensiva para ahuyentar estorninos

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa repetirá este año la campaña intensiva de poda de unos 3.000 árboles para evitar que los estorninos pernocten en las zonas verdes de la ciudad. En la actualidad, estas aves han vuelto al municipio, aunque han optado por quedarse en zonas alejadas del casco urbano, como la arboleda que actúa como barrera visual ante la empresa Nufri. También se han ubicado en espacios como la avenida del Canal, aunque tras la actuación de poda que se llevó a cabo el año pasado, el número de aves, por ahora, es menor ya que los árboles tienen menos ramas en las que puedan posarse.

Los trabajos empezarán la primera semana de noviembre y la primera zona de actuación será la que abarca las avenidas de Les Garrigues, de Els Negrals, Ermengol V; las plazas Orfeó Renaixença, Països Catalans y la calle Mestre Enric Subirós, hasta llegar a la zona de la Cruz Roja. Así lo explicaron el alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Vía Pública y Medio Ambiente, Joel Bastons, que remarcaron que se inicia en esta parte de la ciudad ya que no se había actuado anteriormente. Se aprovechará la intervención para replantar los árboles que estén muertos, tal y como remarcó Bastons, que defendió la poda de árboles por una cuestión de “salubridad pública” para evitar los excrementos de los animales que se acumulan en el suelo. Los trabajos irán a cargo de la brigada municipal.

Actuarán en cinco zonas de la ciudad hasta finales del mes de febrero

El consistorio de Mollerussa ha dividido la ciudad en cinco grandes zonas de actuación para llevar a cabo los trabajos de poda. Tras la primera, seguirá la zona que incluye el paseo La Salle, la avenida del Canal, así como la calle de Belianes o la del Mestre Josep Capell hasta llegar al paseo de La Sardana. La tercera abordará el centro de la ciudad, con las plazas Major, de l’Ajuntament o la Sant Jaume mientras que la cuarta se centrará en las urbanizaciones Urgell y Els Vilars. La última zona abarca la urbanización Torre Pintó, la Ronda Ponent y la zona de las piscinas. Los trabajos se llevarán a cabo previsiblemente hasta finales de febrero. Paralelamente, también se llevará a cabo la poda de la zona arbolada de la parte cubierta del canal, que se extiende desde el paseo La Salle hasta la autovía. Para esta actuación, se contratará a una empresa externa, ya que la densidad de los árboles y su altura requieren el uso de maquinaria especializada, según explicó el concejal de Vía Pública que también aseguró que inicialmente no se repetirán medidas disuasorias como los altavoces que emiten sonidos que imitan el canto de alarma de aves y también disparos, no exentos de polémica ya que no asustaban a las aves pero sí a los vecinos.