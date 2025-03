Calles a medio reparar en Mollerussa

El ayuntamiento de Mollerussa llevará a cabo a partir de este mes de marzo una mejora de la red de alcantarillado de la calle Lluis Millet, cercana de la calle Arbeca, después de varias quejas de la treintena de vecinos de esta vía. Durante años han denunciado el “abandono” de la calle, que ha provocado socavones que dificultan la circulación. El alcalde, Marc Solsona, apuntó que está previsto invertir 45.000 euros en la red de alcantarillado y finalizar un tramo de acera, aunque el proyecto global para urbanizar la calle “debe de ser asumido en parte por los vecinos a través de contribuciones especiales y después de llegar a un consenso”, dijo.

Els clots del carrer Lluís Millet de Mollerussa, que està sense asfaltar i amb problemes per circular. - E. FARNELL

Por otra parte, arrecian las quejas vecinales por el mal estado de la vía pública y la falta de mantenimiento en algunas calles de la localidad. “Llevamos semanas con conos en medio de la calle y señalización provisional pero las mejoras no llegan pese a reclamarlo”, explicaron vecinos de la calle Els Dardanels. También en la calle Sant Roc hace más de cuatro meses que hay un socavón de grandes dimensiones delante de un garaje particular. En este caso, se señalizó el bache y se colocó un cono para advertir del agujero. Estos son tres ejemplos del estado de algunas de las calles de Mollerussa en los que hay agujeros, baches o socavones y que no son reparados y solo se señalizan, se pintan los hoyos o se instalan conos. “No solo las calzadas están en mal estado, también aceras, parques y espacios públicos varios”, advirtieron algunos de los vecinos de la localidad.

L’avinguda del Canal, amb esquerdes i desnivells pintats de roig. - E. FARNELL

El primer edil señaló que tienen sobre la mesa un plan para asfaltar y mejorar la vía pública y se está trabajando en la reparación de tramos la red de alcantarillado de seis calles de la ciudad, cuyos trabajos contemplan una inversión de más de 50.000 euros. Añadió que el presupuesto para este 2025 prevé también actuaciones de mejora y el cambio de farolas.