Cuatro detenidos por cultivar marihuana en un antiguo molino de Bellvís

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a cuatro hombres, de entre 19 y 39 años, como presuntos responsables de una plantación de marihuana en un inmueble en Bellvís. Están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha explicado la policía catalana, a principios de abril fue alertada por una actividad sospechosa en unos edificios de lo que antiguamente había sido un molino y todo apuntaba que se podrían encontrar ante una plantación de marihuana aprovechando los espacios abandonados.

Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Mollerussa se hicieron cargo del caso y con unas vigilancias discretas iniciales detectaron todos los indicios que confirmarían las sospechas iniciales: accesos y ventanas bloqueadas, conexión fraudulenta en la red eléctrica y ruidos de compresores de aire acondicionado. Además constataron que el lugar había sido alquilado por un ciudadano extranjero.

La instalación estaba conectada de forma fraudulenta a la red eléctrica.Mossos d'Esquadra

Durante las vigilancias los agentes detectaron una furgoneta de alquiler de gran volumen que descargó material discretamente y que pudo estar parada posteriormente a pocos kilómetros del lugar. Al identificar a los ocupantes los investigadores encontraron que tenían registros anteriores relacionados con el cultivo de marihuana.

Uno días después observaron cómo llegaba de noche al recinto un camión ligero con cesta telescópica y como dos hombres vestidos de operarios manipulaban el palo de la luz. Con la luz del día los investigadores vieron que habían establecido una nueva conexión eléctrica fraudulenta.

Ante las evidencias, y una vez consensuado con el juzgado de instrucción de Balaguer, los Mossos actuaron en el recinto el 6 de mayo. Así, a primera hora de la mañana un dispositivo conjunto del ARRO, agentes de investigación y de seguridad ciudadana accedieron al lugar. En el interior localizaron y detuvieron a cuatro hombres que se encargaban de cultivar las plantas, asegurar la explotación y trabajar en la ampliación del espacio de cultivo.

Con respecto a la plantación, encontraron cuatro estancias plenamente equipadas para el cultivo indoor. Dos con 260 plantas en fase de crecimiento y dos más con 264 plantas de dos metros de altura, plenamente desarrolladas y cargadas de cogollos a punto de ser recolectados. También disponían de un espacio de secado y envasado, con calefactores, ventilación y mallas para depositar el material que ya estaba preparado para recibir la nueva cosecha. En este lugar todavía encontraron 465 gramos de ovillos, así como el equipamiento y material de pesaje de precisión y para envasar al vacío la marihuana.