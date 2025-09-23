Biogás en Anglesola: la Generalitat defiende su importancia ante el rechazo vecinal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de 200 personas participaron ayer en Anglesola en una jornada informativa sobre el biogás, donde la Generalitat defendió este recurso energético como elemento imprescindible para alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea. Representantes del gobierno catalán subrayaron la necesidad de avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética y la reducción de emisiones, en un momento en que Cataluña cuenta con 74 plantas de biogás operativas.

Neus Ferrete, subdirectora general de Agricultura, comparó la situación catalana con la alemana, destacando que "en Alemania hay 11.000 plantas de biogás", mientras que aquí "ya vamos tarde en el tratamiento sostenible y en la valorización que supone transformar la materia orgánica para obtener productos". Ferrete expuso que en Cataluña hay que gestionar 17 millones de toneladas de deyecciones ganaderas anualmente, de las cuales un 84% se aplican directamente como fertilizantes sin tratamiento previo.

Por su parte, Laia Sarquella, jefa de bioenergía del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), advirtió sobre los riesgos de no gestionar adecuadamente los residuos orgánicos: "Si no hacemos nada y los dejamos almacenados, estos residuos emiten metano y dióxido de carbono a la atmósfera y nitratos en las aguas subterráneas". Sarquella defendió que "el biogás nos permite confinar estos compuestos con poder energético". Durante la jornada se insistió también en la importancia en informarse sobre el destino final del digestat —el material residual rico en nutrientes— y en la necesidad de utilizar purines frescos de menos de 24 horas.

La alcaldesa de Anglesola, Carme Miró, exigió "un papel más decisivo por parte de los ayuntamientos" en estos procesos y expresó su "poca ilusión por el aterrizaje masivo de plantas de biogás en la comarca". Miró reclamó que la planificación de estas instalaciones no se base únicamente en la proximidad a los gasoductos existentes, sino que responda a "una planificación ordenada en función de las deyecciones ganaderas de la comarca".

Diferentes movimientos rurales se oponen

Una plataforma ciudadana en Anglesola, integrada dentro del movimiento Pobles Vius, se opone frontalmente a la planta de biogás proyectada. Como respuesta a esta situación, el Ayuntamiento ha decidido suspender temporalmente la concesión de licencias urbanísticas en suelo no urbanizable para grandes instalaciones energéticas, en un intento de ganar tiempo para evaluar el impacto de estos proyectos.

El 5 de octubre una docena de entidades se manifestarán en Lleida a favor del mundo rural, y entre sus peticiones hay acabar con la propuesta de planta de biogás de Anglesola.