Castelldans, con menos de 1.000 habitantes, se ha revitalizado gracias a la empresa British Formación, que capta, acoge y forma centenares de latinoamericanos para cubrir el déficit de camioneros en España. El proyecto impulsa la economía local pero la Administración teme un posible uso fraudulento del convenio que ampara la iniciativa.

La vida en Castelldans ha cambiado el último año. El motivo es la llegada de una empresa privada, British Formación, con sede en Mollerussa, que ha convertido la falta de camioneros en el conjunto del Estado en un modelo de negocio singular. Amparada en un convenio interministerial que permite a extranjeros llegar al Estado para formarse como transportistas y trabajar, la firma acoge cada mes centenares de alumnos, principalmente procedentes del Perú, que ven la conducción de camiones una vía de entrada legal en Europa.

La llegada de estos alumnos, sin embargo, supera ya las fronteras de Castelldans y tensiona algunos servicios sociales de la comarca. El presidente del consejo de las Garrigues, Antoni Villas, explica que los servicios sociales han constatado un aumento de peticiones de ayuda de alumnos y exalumnos de British Formación. “no podemos denegarlas, pero tememos un uso fraudulento del convenio. Hay que ver si es viable traer a tanta gente que no puede subsistir por sus propios medios”, advierte. Asimismo, Villas ha pedido a la subdelegación del Gobierno español que estudie el caso. Según ha podido saber SEGRE, entidades en Lleida también han atendido alumnos.