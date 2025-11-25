Pleno extraordinario el miércoles en Mollerussa para intentar contratar el crédito de 2 millones antes de acabar el año

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mollerussa ha convocado un pleno extraordinario y de urgencia para este miércoles por la noche con el objetivo de poder contratar el crédito de 2 MEUR antes de finalizar en el 2025. Esta operación financiera se considera esencial para desencallar varios proyectos y obras que permanecen pendientes en el municipio. Según ha explicado el alcalde Marc Solsona, los técnicos municipales están trabajando intensamente para alinear todos los condicionantes necesarios que permitan incorporar las modificaciones requeridas.

El departamento de Política Financiera del Gobierno y el departamento de intervención municipal han mantenido una reunión de coordinación donde se han establecido una serie de ajustes imprescindibles para poder celebrar la sesión plenaria. El objetivo es que durante el pleno ordinario de diciembre, que se celebrará el 12 o el 18, se pueda incorporar el punto relativo a la contratación del crédito y formalizarlo este año. Marc Solsona ha subrayado que sin esta aprobación antes de finalizar en el 2025, existe el riesgo de volver a la misma "lógica encorsetada" de este año, con numerosas reformas pendientes y bloqueadas.

Relevo en el liderazgo de Junts

Además de los asuntos relacionados con la operación de crédito, la sesión extraordinaria también servirá para oficializar la aceptación de la renuncia del hasta ahora portavoz de Junts y segundo teniente de alcalde, Raül Aguilar. Este presentó su dimisión el sábado pasado alegando "motivos personales", según consta en la documentación municipal.