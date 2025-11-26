La Boscana celebra el hito histórico de conseguir la segunda estrella Michelin: "Estamos en una nube"

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El restaurante La Boscana, en Bellvís, ha celebrado este miércoles la segunda estrella Michelin conseguida, que llega nueve años después de ganar la primera. El equipo que capitanea al chef Joel Castanyé ve la segunda estrella como un reconocimiento al trabajo hecho y al vínculo entre la innovación y la tradición agrícola de las comarcas de Ponent.

"Estamos muy felices, en una nube", ha valorado Castanyé, al día siguiente de entrar a la lista de los restaurantes biestrellados. El chef ha celebrado que la guía haya valorado los menús "muy afinados" del restaurante que, como a punto diferencial, destacan y elevan la fruta del territorio. El restaurante ha cerrado puertas este miércoles para atender los medios de comunicación y las llamadas de felicitaciones.

Castanyé también ha bromeado con su proceso hasta conseguir esta segunda estrella: "A los 20 años quería ganar una Estrella Michelin. Aquí en Lleida, como vamos en tractor, vamos poco a poco, y la gané a los 40". Bromas aparte, el chef ha reconocido que "ya hace 4 o 5 años que nos avisaban de que cuando menos se me lo pensara llegaría la segunda estrella", y ha sentenciado que, después de seguir una línea muy estricta en la cocina, finalmente ha llegado.

De esta manera, la Boscana ve la segunda estrella Michelin como una recompensa en el trabajo bien hecho y a una filosofía y manera de trabajar que valora el producto agrario de proximidad, en especial la fruta. "La fruta siempre había sido relegada a los postres o de guarnición, pero no como ingrediente principal de los menús y eso nos da un rasgo|tiro diferencial con un relato muy auténtico y coherente arraigado en el territorio", ha explicado Castanyé.

En este sentido, el chef de la Boscana se ha mostrado orgulloso de tener "un menú con un producto tan humilde" como es la fruta de Ponent. "Para nosotros es tan importante una manzana, una cereza o una nectarina como el mejor caviar, la mejor gamba de Palamós o la trufa de Alba de Piamonte que se está pagando a 7.000 euros el kilo," ha comparado.

Preguntado sobre qué impacto tendrá esta segunda estrella Michelin en el restaurante, Castanyé ha explicado que seguirán en la línea actual, aunque sin dejar de lado las inquietudes creativas. Por eso, mantendrán el taller de investigación que los lleva a cerrar los primeros tres meses del año para centrarse en la elaboración de nuevos platos y técnicas.

Con este nuevo reconocimiento, la Boscana se convierte en el único restaurante biestrellado de la demarcación y el primero en la historia en conseguirlo. Por su parte, el Malena, en Gimenells (Segrià), y el Fogony, en Sort, mantienen su estrella.