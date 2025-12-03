Construirán un edificio de servicios para conectar la zona deportiva en Bellvís

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellvís ha sacado a licitación la construcción de un nuevo edificio de servicios públicos a la zona deportiva municipal, con el objetivo de mejorar y unificar la atención a los usuarios de las piscinas, el pabellón y el campo de fútbol.

El contrato asciende a 752.604,17 euros y contempla un edificio de unos 180 metros cuadrados de superficie, adosado al pabellón y al edificio de las piscinas, que actuará como pieza de conexión entre ambos. Se concibe como un espacio polivalente con sala diáfana, cocina y barra, destinado a acoger actividades sociales, culturales y lúdicas, así como a dar servicio al conjunto de la zona deportiva, tanto en el día a día como en acontecimientos y fiestas.

La alcaldesa de Bellvís, Sílvia Escalé, destaca que la actuación permitirá “conectar de forma mucho más cómoda las piscinas, el pabellón y el campo de fútbol en un momento de mucha actividad para las entidades deportivas del municipio”, con referencia al club de baloncesto, los equipos de fútbol masculinos y femeninos y el club de patinaje.

En verano, las piscinas municipales registran en torno a un millar de abonados, lo cual concentra buena parte de la actividad vecinal en este ámbito. La obra se financiará con cargo al Puosc 2025-2029.