Malestar en el Pla d'Urgell por falta de médicos en los consultorios de los pueblos

Esta tarde los alcaldes de la comarca del Pla d'Urgell se han reunido con la consellera de Salud, Olga Pané, en Mollerussa. El objetivo del encuentro es reivindicar más médicos en los pueblos de la comarca.

Se pide una solución al tema de atención en los consultorios de algunos pueblos, donde no hay asistencia diaria y muchos días están cerrados. En muchas localidades con respecto a transporte público no hay muy buena comunicación, así que mucha gente no puede acudir a los centros de Mollerussa.

El malestar causado por este problema se ha trasladado a la consellera para encontrar soluciones. Pané ha dicho que la situación podría mejorar progresivamente. Por ahora ha propuesto colaboraciones con los ayuntamientos para incluir perfiles para ayudar a los médicos de las diversas maneras, por ejemplo con los temas burocráticos, y así ahorrarlas algunas obligaciones. Estas soluciones ayudarían a que los médicos puedan reforzar otros aspectos sanitarios como la atención a los pacientes y la confortabilidad de los consultorios.

El presidente del Consejo Comarcal del Pla d'Urgell, Carles Palau afirma que no se van satisfechos con las respuestas que se los han dado, pero que colaborarán para encontrar soluciones.