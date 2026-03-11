Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Han bajado un 4% los delitos y han subido un 36% las detenciones en el 2025 en Mollerussa, una cifra por debajo de la media de la provincia.

Hoy se ha dado la Junta Local de Seguretat donde se ha destacado el buen funcionamiento de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local. Han informado de que tienen detectados entre 6 y 7 personas multirreincidentes y que muchos, al ser detectados por los cuerpos de seguridad, se han desplazado a Lleida. Han señalado que el hecho de disponer de más de 110 cámaras de seguridad también ha ayudado con las detenciones.

La plantilla de la Policía Local incorporará más agentes, pasarán de 21 a 24, y han notificado que, a pesar del retraso de las obras, se prevé inaugurar la nueva ABP Pla d'Urgell-Garrigues el primer semestre de 2027.