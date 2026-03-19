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Este jueves se ha inaugurado la 153.ª edición de la fira de Sant Josep de Mollerussa a cargo del conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch. La Fira ha crecido un 6% en comparación con el año pasado y reúne a 240 expositores hasta el domingo.

El conseller ha señalado la intención de trabajar en sistemas de monitorización y compensación, manteniéndose a favor de una política agraria que dé apoyo y sea digna para el sector. También ha defendido la voluntad del Gobierno para garantizar las cláusulas espejo en acuerdos como Mercosur. Marc Solsona, presidente de Fira de Mollerussa, ha reivindicado la presencia catalana en las decisiones europeas en temas de agricultura.

Este año la cifra es recuerdo con respecto a sesiones formativas: 24 jornadas técnicas más actividades para profesionales. El viernes, dentro del certamen, se inaugurará el 45.º Saló del Automòbil de la mano del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. La Fira concluirá el domingo con un acto que lo presidirá al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.