Pilates para envejecer mejor en Torrefeta

Un grupo de cuatro estudiantes de tercer curso del grado de Educación Social en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entre los que figura Aida Santesmasses, de Guissona, ha quedado segundo en la quinta edición del premio Raimon Badia, organizado por la cooperativa de iniciativa social Doble Via, al que se presentaron 25 proyectos. Lo ha hecho con un proyecto social inspirado en Torrefeta i Florejacs y que lleva por título Envelliment actiu en l’àmbit rural: Pilates per a la gent gran al municipi de Torrefeta i Florejacs (La Segarra). Se trata de un proyecto de actividades innovadoras dirigidas a personas mayores centrándose en el envejecimiento activo. Este se desarrolló durante el último semestre de 2023 en el marco de la asignatura Planificación y evaluación en el campo de la educación social. Santesmasses, la alumna de Guissona participante en el proyecto, explica que “quisimos llevarlo más allá para darlo a conocer, pensando que es una propuesta atractiva ya que pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores de los micropueblos de Torrefeta i Florejacs a través de la actividad física y comunitaria, promoviendo espacios de socialización”. Santesmasses destaca que “es un proyecto que ya se está llevando a cabo en muchos municipios aunque no de forma oficial y con esta iniciativa prentendemos también darlo a conocer para llegar a más personas por el beneficio que supone”.