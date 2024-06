Projecten traslladar la policia local de Cervera al Centre d’Acollida Turística

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va anunciar que la Paeria projecta traslladar la seu de la Policia Local a l’edifici del Centre d’Acollida Turística (CAT). La proposta planteja també donar cabuda en el CAT als agents rurals. Segons Pomés, es tracta d’un edifici situat al costat de la caserna dels Mossos d’Esquadra, la qual cosa permetrà una millor coordinació dels tres cossos de seguretat i vigilància, que estaran en un mateix entorn. L’alcalde va explicar que es tracta d’un projecte a un any vista. Malgrat tot, per a l’exercici actual s’ha previst una partida de 15.000 euros per portar a terme l’adaptació de les instal·lacions.

Per la seua part, el servei de l’oficina de turisme que fins avui presta el CAT es traslladaria a les dependències del museu, al carrer Major, actualment en obres. Pomés va explicar que mantindria al costat del CAT l’espai destinat a pàrquing d’autocaravanes. Per a l’edil, el servei que oferia el CAT era “més aviat poc, perquè la gent busca informació turística quan es trasllada a la zona històrica”. Val a recordar que el CAT es va inaugurar el 2011, impulsat durant el mandat de Joan Valldaura (PSC), com a punt de referència turístic de Cervera i del territori del pla de Lleida a l’entrada des de la província des de Barcelona.

D’altra banda, les actuals dependències de la Policia local, situades a la planta baixa de la Paeria es rehabilitarien per donar espai a una ludoteca infantil. Segons va indicar Pomés, el servei de lectura i jocs infantils que es prestava a la biblioteca comarcal disposava de poc espai i alguns pares havien sol·licitat un nou emplaçament. Així mateix, la Paeria de Cervera ha obert una nova convocatòria per cobrir les tres vacants existents en la policia local. És la segona vegada en un any que es convoquen les proves. En l’anterior convocatòria, que es van celebrar durant el mes de març passat, cap dels 62 aspirants va aconseguir la plaça