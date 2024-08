«Lilith representa los pecados asociados a las mujeres»

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo son los preparativos con una doble dirección?

Gemma Oriol (G.O.). Nos hemos dividido las tareas y ha sido muy fácil trabajar con todo el equipo. El Aquelarre es una fiesta que a la hora de organizarse requiere de muchas cabezas y, al no disponer de recursos, para tener un equipo amplio la mejor opción que se nos ocurrió fue disponer de más de una persona en la dirección y así poder ir asumiendo todos los roles de forma independiente. Realmente nos ha funcionado.Pol Bosch (P.B.). Si lo comparo con el año pasado (dirigía él solo el espectáculo), tengo que destacar que la codirección es mucho más agradecida. Ser dos personas nos ha permitido llegar a más ámbitos y cuando empiezas a pensar delante de una hoja en blanco no es lo mismo hacerlo en casa solo que tomando un café mientras mantenemos una conversación, también te motivas más siendo dos.

¿Cómo se han distribuido las tareas?

P.B. En primer lugar planteamos la idea y redactamos el guión de forma conjunta, después nos repartimos los diferentes trabajos según nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, Gemma ha asumido más el apartado de coreografía y estética del espectáculo a parte del vestuario, que ya hizo el año pasado porque trabaja de diseñadora, y yo he escrito las letras de las canciones y me he encargado de los aspectos más técnicos: pirotecnia, luces… En el equipo también contamos con Dídac Prat y Albert Parra, de Alea Teatre, que se han encargado de construir las estructuras siguiendo nuestras indicaciones.

Lilith es este año la protagonista del eje argumental. ¿Por qué?

P.B. Lilith es muy interesante porque tiene muchas historias pero una de ellas es muy parecida a la mitología cristiana, que predomina aquí, y es poco conocida. Según la leyenda, Dios creó a Adán y Lilith en las mismas condiciones pero no se entendieron en el paraíso y Lilith decidió irse para no tener que someterse a las directrices de Adán. Queríamos explicar esta historia porque tiene mucha carga simbólica y es curioso que no haya trascendido en la biblia y en nuestra cultura popular. Por tanto, este año el Aquelarre narrará como Lilith abandona el paraíso (la Universitat) y baja al infierno (Cal Racó) donde se convertirá en el símbolo de todos los pecados que se asocian a la mujer. El espectáculo, muy cabaretesco, confrontará los pecados ligados al placer (representados por Lilith) de los relacionados con el mal (escenificados por otro personaje) y en la búsqueda del placer simbolizaremos un infierno más grotesco y, en general, mucho más divertido.

¿Cuántas personas forman parte del montaje?

G.O. Unas 80 personas, entre actores, actrices, bailarines, músicos (dirigidos por Guillem Garcia), portadores de las estructuras, técnicos… Si a estas sumamos todas las entidades que participan en el pasacalles (Geganters, Bombollers, Band Tokades y Protons –grupo ganador de la pasada edición del Carnaval de Secà-), somos más de 150, a las que faltan el Ball de Diables de Cervera Carranquers, encargados del fuego, que son muchísimos.

El espectáculo del Aquelarre tiene unos momentos muy simbólicos como la Escorreguda del Mascle Cabró . ¿Les han limitado estas directrices?

G.O. Eso lo que hace es que la esencia aquelarrenca se mantenga intacta. Es cierto que te puede limitar pero así la marca del Aquelarre de Cervera se mantiene con la seguridad que por mucho que cambien las direcciones, eso siempre será fijo. Jugamos con estas reglas del juego que hacen que el Aquelarre sea el Aquelarre. P.B. Es cierto que son unas pautas que te guían pero las tienes tan asumidas que no acaban afectando.

¿Cómo veis el futuro?

G.O. Nos encontramos muy estancados por una falta de apoyo institucional, tanto económico como emocional. Hay muchas personas implicadas con el Aquelarre, desde muchos puntos de vista, y parece que tenemos que estar luchando durante toda la semana, llena de actividades, para hacer únicamente lo que se ha hecho siempre, y con esto pierdes mucha energía. Nos sentimos frenados por las instituciones.P.B. Hacemos un llamamiento a más apoyo institucional y a reivindicar la importancia de esta fiesta y la suerte que tenemos en Cervera de contar con tanta gente dispuesta a colaborar. Nos sorprende que a nivel institucional sea tan difícil de entender Tendrían que tener en cuenta que el voluntarimos no durará siempre y ayudar más.