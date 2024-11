El ayuntamiento de Guissona da luz verde a un presupuesto de 7,5 millones para 2025, un 2,8% menos

Publicado por CARMINA MARSIÑACH Verificado por Creado: Actualizado:

El presupuesto del ayuntamiento de Guissona para el próximo 2025 asciende a 7,5 millones, un 2,87% inferior al de este año. Así se aprobó en el pleno extraordinario de este lunes con los votos a favor de Junts y PSC y la abstención de ERC. El alcalde, Jaume Ars, explicó que pretenden “actuar en servicios y áreas clave del ámbito social, económico y medioambiental”, así como “mejorar la calidad de vida y atención de los vecinos”.

El edil detalló que en estos presupuestos se ha apostado por ampliar la plantilla del consistorio para agilizar los expedientes y trámites municipales y “dar respuesta a las necesidades de la población de Guissona que reclama una mejora en la eficiencia de sus servicios y una adaptación a su crecimiento”. El gasto de personal ascenderá a 3,4 millones, un 25% más que este año. Está previsto crear un nuevo puesto de arquitecto técnico, una plaza parcial de ingeniero o el refuerzo administrativo del área de Cultura y de la Oficina Municipal de Escolarización (OME), entre otros.

Por este motivo, la partida de las inversiones se ha reducido un 28% y es de 981.200 euros. Aun así, Ars puntualizó que en estos momentos el consistorio no tiene deudas y se plantearán pedir un crédito para realizar más proyectos. Las actuaciones previstas más destacadas son la segunda fase de construcción del nuevo Museu Eduard Camps i Cava de Guissona y la primera fase de construcción de la Casa dels Gegants, un edificio que se encuentra en la rotonda del Ateneu y que albergará servicios municipales. También se contempla la segunda fase de ampliación del cementerio, un espacio para el nuevo tanatorio, una nueva fase de mejora en el espacio de entidades de la Caserna o la adecuación del interior del local social de Guarda-si-venes, entre otros.

Por su parte, Josep Esquerra de ERC, criticó que la relación de los puestos de trabajo y la valoración de los mismos no esté aprobada por el representante de los trabajadores, “una carencia que se produce año tras año”, dijo. La edil del PSC, Anna Rius, recordó que aunque el equipo de gobierno prevé congelar impuestos, la tasa de los residuos gestionada por el consell comarcal subirá un 2,28% en 2025.

Las zonas de movilidad reducida, también para mayores

Las personas de más de 80 años podrán aparcar en las zonas destinadas a usuarios con movilidad reducida que hay vigentes en el municipio. Los vecinos que lo requieran deberán solicitar una tarjeta municipal individual de movilidad al Ayuntamiento. Será necesario que tengan el carné de conducir vigente y sean titulares de ese vehículo. Hasta ahora el reglamento municipal no contemplaba que los mayores de 80 años pudieran aparcar en zonas de movilidad reducida y por ello en el último pleno se aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza general de circulación. Desde ERC y el PSC solicitaron al equipo de gobierno que contemple medidas para asegurar que no se hace un uso indebido de esas tarjetas por otros familiares o personas no autorizadas. El alcalde explicó que el agente cívico controlará el buen uso de la tarjeta.