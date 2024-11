L’ajuntament de Guissona dona llum verda a un pressupost de 7,5 milions per al 2025, un 2,8% menys

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost de l’ajuntament de Guissona per al pròxim 2025 ascendeix a 7,5 milions, un 2,87% inferior al d’aquest any. Així es va aprovar en el ple extraordinari d’aquest dilluns amb els vots a favor de Junts i PSC i l’abstenció d’ERC. L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que pretenen “actuar en serveis i àrees clau de l’àmbit social, econòmic i mediambiental”, així com “millorar la qualitat de vida i atenció dels veïns”.

L’edil va detallar que en aquests pressupostos s’ha apostat per ampliar la plantilla del consistori per agilitzar els expedients i tràmits municipals i “donar resposta a les necessitats de la població de Guissona que reclama una millora en l’eficiència dels seus serveis i una adaptació al seu creixement”. La despesa de personal ascendirà a 3,4 milions, un 25% més que aquest any. Està previst crear un nou lloc d’arquitecte tècnic, una plaça parcial d’enginyer o el reforç administratiu de l’àrea de Cultura i de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), entre d’altres.

Per aquesta raó, la partida de les inversions s’ha reduït un 28% i és de 981.200 euros. Tot i així, Ars va puntualitzar que en aquests moments el consistori no té deutes i es plantejaran demanar un crèdit per realitzar més projectes.

Les actuacions previstes més destacades són la segona fase de construcció del nou Museu Eduard Camps i Cava de Guissona i la primera fase de construcció de la Casa dels Gegants, un edifici que es troba a la rotonda de l’Ateneu i que acollirà serveis municipals.

També es contempla la segona fase d’ampliació del cementiri, un espai per al nou tanatori, una nova fase de millora a l’espai d’entitats de la Caserna o l’adequació de l’interior del local social de Guarda-si-venes, entre d’altres.

Per la seua part, Josep Esquerra, d’ERC, va criticar que la relació dels llocs de treball i la seua valoració no estigui aprovada pel representant dels treballadors, “una carència que es produeix any rere any”, va assenyalar.

L’edil del PSC, Anna Rius, va recordar que, encara que l’equip de govern preveu congelar impostos, la taxa dels residus gestionada pel consell comarcal pujarà un 2,28% el 2025.

El ple també va aprovar una modificació de crèdit per ingressos extra de 869.714 euros.

Fins ara el reglament municipal no contemplava que els majors de 80 anys poguessin aparcar en zones de mobilitat reduïda i per això a l’últim ple es va aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança general de circulació.

Les zones de mobilitat reduïda, també per a gent gran

Les persones de més de 80 anys podran aparcar a les zones destinades a usuaris amb mobilitat reduïda que hi ha vigents al municipi. Els veïns que ho requereixin hauran de sol·licitar una targeta municipal individual de mobilitat a l’ajuntament. Serà necessari que tinguin el carnet de conduir vigent i siguin titulars d’aquest vehicle. Des d’ERC i el PSC van sol·licitar a l’equip de govern que contempli mesures per assegurar que no es fa un ús indegut d’aquestes targetes per altres familiars o persones no autoritzades. L’alcalde va explicar que l’agent cívic controlarà el bon ús de la targeta.