Cervera dice que la Càtedra Emili Pujol pidió cambios de personal

La Paeria de Cervera publicó ayer un comunicado lamentando de nuevo que l’Associació d’Amics de la Música, entidad organizadora de la Càtedra Emili Pujol de Cervera, haya decidido cancelar la edición de este año. El consistorio reafirmó que están dispuestos a ofrecer más apoyo económico, personal y logístico para llevar adelante la edición de este año porque “es una de sus prioridades como ciudad”.

Aun así, el alcalde, Jan Pomés, explicó que lo que no podían aceptar es que desde la organización del certamen les exigieran que cambiaran de puesto de trabajo a algunos trabajadores públicos. “No es legal, no podemos hacer cambios de personal ni de funcionarios y no podemos aceptar estas injerencias externas de una entidad hacia la administración”, afirmó el edil.

La Càtedra Emili Pujol anunció este miércoles la cancelación del festival por motivos burocráticos y por cuestiones de desconfianza con la Paeria que no les permitían organizar un evento de esta envergadura. Ayer impulsaron una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que los ciudadanos pudieran mostrar su apoyo para la continuidad del proyecto. En menos de tres otras lograron recoger más de 120 firmas.

Pomés criticó que las mismas personas que han cancelado el acto impulsen esta recogida de firmas: “No acabo de entender cuál es su objetivo (...) Lo que están haciendo es una instrumentalización política de la Càtedra y al final quien sale perjudicada es toda la población de Cervera”.

Si no se revierte la situación, la capital de la Segarra se quedará este verano sin uno de los certámenes de música clásica más relevantes de Ponent y del país después de 43 años. La Càtedra incluía el Curs Internacional de Música más antiguo del Estado español, la Fira de Lutiers más importante del sur de Europa y el Festival Internacional de Música, con artistas de renombre.