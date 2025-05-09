La Paeria de Cervera descarta trasladar la biblioteca al Sindicat

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ha descartado el traslado de la biblioteca comarcal Josep Finestres al edificio del Sindicat. Según el alcalde, Jan Pomés, el estudio funcional que elaboraron los técnicos determinó que no tendría suficientes espacio útil disponible para el equipamiento, que se prevé ampliar, ni retirando la antigua maquinaria de la Farinera. El edil apuntó que “en un ejercicio de transparencia explicamos todo lo que vamos haciendo, pero nos tenemos que adaptar a los informes técnicos: una cosa es la voluntad y la otra la viabilidad”, aseguró.

Cabe recordar que la biblioteca actual, ubicada en la Universitat, cuenta con 700 metros cuadrados y requeriría al menos de 1.100. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya de 2014 ya apuntaba hace 10 años que el equipamiento debía trasladarse o ampliarse porque no se adecuaba a las necesidades de la población. Ahora estudiarán si sería viable trasladar al Sindicat el Arxiu Comarcal, también ubicado en la Universitat. De este modo, la biblioteca podría ampliarse en el espacio que ocupa actualmente el archivo.

Inicialmente la Paeria quería destinar la partida del Pla Únic d’Obres a la mejora del Sindicat, pero el proyecto no encajaba con las bases. Finalmente, por una parte, destinarán 200.000 euros a mejorar el alumbrado de la plaza Universitat para que sea más eficiente y tienen previsto instalar una especie de túnel vegetal que actúe como refugio climático y que, según Pomés, será compatible con las fiestas de Reyes, Carnaval o la Aquelarre. Cabe recordar que el espacio se remodeló por completo entre 2013 y 2014.

Otra de las actuaciones previstas será la ampliación de la acera del Camí dels Pagesos, del tramo que va de la avenida Igualada a la Llar d’Infants l’Arrel. Una reivindicación reiterada de las familias, ya que no tienen suficiente espacio para poder circular por la acera con los carritos de los menores. Si el presupuesto lo permite, también quieren ampliar el mirador que hay delante de la guardería con una pequeña zona verde.

Ambas actuaciones sumarán un total de 800.000 euros, de los que 570.000 se financiarán con el PUOSC y el resto, con fondos propios. Está previsto que empiecen a principios del año que viene.