Detienen a cuatro personas en Cervera tras una persecución por la A-2 por hurtos con el método de la siembra en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cervera a cuatro personas especializadas en hurtos mediante el conocido "método de la siembra", una técnica de distracción que consiste en hacer creer a la víctima que ha perdido algo para robarle sus pertenencias. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando agentes de la Policía de la Generalitat arrestaron a dos hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y 32 años, como presuntos autores de un delito de hurto en un supermercado de Lleida.

El incidente se produjo alrededor de las 12:00 del mediodía en el aparcamiento de un establecimiento comercial situado en la calle Enginyer Antoni Llobet de Lleida. Una mujer, tras subir a su vehículo, fue abordada por una joven que golpeó su ventanilla para indicarle que había unas monedas en el suelo. Al bajar del automóvil para comprobar si había perdido algo, la víctima descubrió al regresar que le faltaba el bolso que había dejado en el asiento del copiloto. Rápidamente, alertó de lo sucedido y proporcionó una descripción detallada de la sospechosa, añadiendo que dentro del bolso llevaba su teléfono móvil con geolocalización activada.

Las autoridades contactaron inmediatamente con la Sala de Comandamiento e informaron sobre la ubicación del dispositivo. Según la información recibida, los ladrones circulaban en un vehículo por la autovía A-2 en dirección a Barcelona. Diversas patrullas se incorporaron a la vía por el Pla d'Urgell y el Urgell para identificar a los ocupantes de los vehículos que transitaban por los puntos señalados por el teléfono.

Persecución y detención de los sospechosos

Poco después del inicio del operativo, una patrulla de paisano de la comisaría de Mollerussa localizó un vehículo ocupado por cuatro personas, entre las cuales una coincidía plenamente con la descripción facilitada por la víctima. Los agentes realizaron indicaciones para que el automóvil se detuviera, pero los ocupantes hicieron caso omiso y emprendieron la huida, arrojando objetos por la ventanilla durante su escape.

Tras un breve seguimiento, los Mossos consiguieron interceptar el vehículo cuando sus ocupantes abandonaban la autovía cerca de Cervera. Con la llegada de más dotaciones policiales, los sospechosos fueron trasladados a la comisaría de la localidad para realizar las comprobaciones pertinentes. Una vez allí, los agentes confirmaron que tres de los detenidos contaban con antecedentes por hechos similares en diversas comarcas catalanas y que viajaban en un vehículo de alquiler procedente del área metropolitana de Barcelona.

Durante el registro del automóvil, los agentes hallaron un teléfono móvil reiniciado —distinto al denunciado—, además de prendas de abrigo de diferentes colores, gorras y seis pares de gafas de sol, todos ellos elementos utilizados como disfraz para cometer los hurtos.

Material incautado y recuperación de los objetos robados

Al registrar a una de las mujeres, los Mossos le encontraron 395 € escondidos en su ropa interior, un bolso forrado de aluminio —técnica conocida como "faraday" para bloquear sistemas antirrobo—, un gancho metálico y un imán, herramientas habitualmente empleadas para neutralizar los sensores de alarma de los comercios.

Gracias a la geolocalización y al sonido de llamada, los agentes pudieron localizar y recuperar el teléfono sustraído en el margen de la autovía. El bolso de mano de la víctima, además del dispositivo móvil, contenía dinero en efectivo, gafas y una cartera con un valor total aproximado de 650 euros.

Al finalizar el registro de los sospechosos y del vehículo, la policía autonómica encontró cerca de 1.000 euros en efectivo y diversas joyas: tres cadenas, una pulsera, un anillo y dos monedas doradas, cuya procedencia se está investigando.

¿Qué es el método de la siembra?

El método de la siembra es una técnica de hurto basada en la distracción de la víctima mediante un engaño aparentemente inofensivo. Los delincuentes que utilizan este procedimiento suelen actuar en lugares concurridos como aparcamientos de centros comerciales, supermercados o zonas turísticas. Su modus operandi consiste en hacer creer a la víctima que ha perdido algo —generalmente dinero o monedas— para que abandone momentáneamente sus pertenencias, momento que aprovechan para sustraerlas.

Este tipo de hurtos se caracteriza por la rapidez con que se ejecuta y por la organización de los grupos criminales, que habitualmente operan con roles bien definidos: mientras una persona distrae a la víctima, otra realiza el hurto y una tercera espera en un vehículo para facilitar la huida. La efectividad de esta técnica radica en la confianza que genera en la víctima, quien no percibe inicialmente una amenaza sino un gesto de ayuda.

Antecedentes de los detenidos y procedimiento judicial

Ante las evidencias recabadas, los cuatro individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto. La investigación continúa abierta, pendiente de comprobar la procedencia del segundo teléfono localizado y de las joyas intervenidas durante el operativo.

Los detenidos, tres de ellos con antecedentes por delitos similares, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera. Las autoridades sospechan que podrían formar parte de un grupo organizado especializado en este tipo de hurtos que opera en diferentes comarcas de Cataluña.

¿Cómo protegerse del método de la siembra?

Para evitar ser víctima de este tipo de hurtos, los expertos en seguridad recomiendan mantener siempre las pertenencias vigiladas, especialmente en zonas concurridas. Es aconsejable no dejar bolsos, carteras o dispositivos electrónicos a la vista en los vehículos, incluso durante breves períodos de tiempo. Asimismo, ante cualquier distracción sospechosa, es preferible asegurar primero las pertenencias antes de responder al supuesto aviso.