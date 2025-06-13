El Aula d’Extensió busca un nuevo espacio para crecer

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Aula d’Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera celebró el martes el acto de clausura del curso en el Teatre de la Passió con un reto muy claro: “Que la limitación de espacio no sea un obstáculo para seguir creciendo”. Así lo explicó su presidente, Jaume Rossich, que puso de manifiesto que este curso la entidad ha pasado de 204 a 195 socios y no descartó que tenga que ver con la falta de espacio. Desde que nació, en 2004, ha desarrollado su actividad en la Sala Francesc Buireu, con un aforo de 100 personas. Luego pasó al Auditori Municipal, con capacidad para 140 personas. “Un espacio que se ha quedado pequeño”, aseguró Rossich, y puso como ejemplo que localidades como Agramunt o Tremp, con alrededor de 6.000 habitantes, 3.000 menos que la capital de la Segarra, cuentan con 300 y 474 socios respectivamente. “La mayoría de aulas llegan al número de socios que permite el espacio que ocupan”, señaló el presidente.

Una de las opciones que contempla sería el Teatre de la Passió, con 1.700 localidades, que les daría la posibilidad de crecer de forma ilimitada. “En un momento en que el baby boom llega a la jubilación no podemos permitir que queden excluidos”. Por ello, animaron a los asistentes a encontrar nuevos socios para hacer “un gran salto y afrontar este cambio”.

Por su parte, Ramon Augé, primer teniente de alcalde, aseguró que por ahora no pueden ofrecer una alternativa al Auditori Municipal. Señaló que cuando el espacio cultural de la iglesia de Sant Domènec esté climatizado, en un futuro, también será una opción.

A lo largo de este curso el Aula ha organizado 30 conferencias semanales, dos salidas al teatro en Barcelona y una al Liceu. Está abierta a cualquier persona adulta, aunque la mayoría de asistentes son jubilados. Rossich recordó que, en la tercera edad, no hacer nada “es un grave error” que nos lleva a la pérdida de capacidades y a la disminución de la salud. Afirmó que asistir al Aula es una forma de mantenerse activo, adentrarse en nuevas materias y socializar. Durante el acto de clausura recordaron a Pere Trilla Armengol, que falleció este año, y había formado parte de la entidad de forma activa, con discreción y velando por el funcionamiento. También intervino como presidente del consell el propio Ramon Augé, así como la concejala de Educación de Cervera, Carolina García.

Para terminar el curso, la compañía Agropecuaria interpretó La Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra.