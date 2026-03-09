La música clásica catalana volverá a resonar por Cervera con una nueva edición del Festival de Pasqua

El concierto de la Cobla Sant Jordi que clausuró el Festival de Pasqua de Cervera en una edición pasada - C. MARSIÑACH

El 16.º Festival de Pasqua de Cervera empezará el 26 de marzo y ofrecerá conciertos hasta el 4 de abril. Es organizado por la Paeria de Cervera y con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es el único festival que se dedica únicamente a la música clásica catalana y reafirma su compromiso con la recuperación, difusión y proyección del patrimonio musical.

El programa incluye 14 conciertos de música sinfónica, coral, de cámara, antigua y contemporánea. Los intérpretes serán variados y de primer nivel, desde orquestas a solistas y dúos. También están programadas diez producciones musicales diferentes, una charla, una conferencia, una mesa redonda y una exposición.

La edición aprovechará para conmemorar fechas relevantes como el 150.º aniversario del nacimiento de Pau Casals, el 275.º aniversario de la muerte de Domènec Tarradellas y el centenario del organista Montserrat Torrent, entre otros.

Los espacios destinados a las actuaciones del Festival serán las iglesias de Santa Maria, de Sant Agustí y de Sant Joan, además del Auditori, la Sala a Quadros de la Paeria y el Gran Teatre de la Passió.