La PAH ocupa la sede del Govern para frenar dos desahucios en el Segrià

Una vintena de personas de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ocuparon ayer por la mañana más de tres horas la delegación del Govern en Lleida para exigir soluciones y paralizar los desahucios de dos familias del Segrià, una en Rosselló y otra en Torrefarrera, respectivamente. Por lo que respecta a la de Rosselló, la PAH ha convocado una movilización hoy entre 11.00 y 12.00 horas en la calle de la Llum de esta población donde residen una mujer y su hijo de 2 años. El desahucio lo ejecuta el juzgado a instancias del fondo buitre Cerberus a través de su imobiliaria Divarian. Según la PAH, la empresa se niega a cumplir la ley del Parlament que les obliga a ofrecer un alquiler social por su situación de vulnerabilidad. Fuentes del consistorio de Rosselló indicaron que ha sido imposible facilitar otra vivienda pese a los trabajos de los servicios sociales. Por lo que respecta a la familia de Torrefarrera, el desalojo quedó suspendido el miércoles pasado hasta este jueves 1 de febrero. La plataforma considera que ni la Generalitat ni el ayuntamiento han hecho nada para frenar el desahucio de la família. Ha pagado más de 110.000 € de hipoteca hasta el pasado año en que ya no pudo hacer frente a las deudas. La PAH denuncia que la casa la ha adquirido un fondo buitre que se niega ofrecer un piso social. El afectado afirma que no tiene dónde ir y pide tiempo para hacer la mudanza. Fuentes del consistorio indicaron que se están cerrando algunas opciones. Por su parte, la delegada de Derechos Sociales, Eugènia Puig-gròs, se comprometió, tras reunirse con los afectados, a buscar una vivienda digna y que nadie se quede en la calle, aunque la última decisión depende del juez.