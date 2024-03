Un museo para Nancy

El ayuntamiento de Almenar proyecta abrir un museo del coleccionismo en la histórica Casa Seró. Precisamente, en la última planta de este edificio Eva Torrente, una vecina de la localidad, podrá exponer sus muñecas Nancy. Según la alcaldesa, Teresa Malla, allí se ubicarán varias colecciones y se está comenzando a rehabilitar. La reparación del edificio, que también es un museo etnológico, implica una inversión que ronda las 400.000 euros.

Casi 500 Nancys tiene Eva Torrente en la colección que comenzó a reunir en 2006. Además, también cuenta con casi un centenar más de la emblemática muñeca Mariquita Pérez, y una treinta de la marca japonesa Blythe. En 1968, la casa Famosa (Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima), sacó al mercado una que marcaría a muchas generaciones. Nancy reinó en los hogares hasta la llegada de Barbie. Se llegaron a vender un millón al año con sus complementos, que abarcan un amplio abanico de accesorios desde los vestidos, zapatos, botas y botines, gafas, bolsos, pelucas y postizos, mobiliario o maletas para salir de viaje, entre otros. Torrente fue una de esas niñas a las que le regalaron una Nancy y años después descubrió que le hacía feliz coleccionarlas. “Tengo muchas originales con todos los complementos que he ido recopilando pero yo me dedico a restaurar y customizar. De hecho, tengo una que es una réplica mía. Compro las nuevas ediciones que todos los años se ponen a la venta y hago nuevas creaciones de vestuarios basándome en películas. Por ejemplo tengo una Mary Poppins y una Elisa Doolittle con el traje que llevó Audrey Hepburn en la mítica escena de las carreras en My fair lady. También confeciono trajes inspirados en la década de los setenta y ochenta y vestidos de novia. Lo último que estoy haciendo se basa en la temática Disney. No me dedico a la venta, aunque sé que en los últimos años algunos objetos han llegado a alcanzar precios desorbitados en los mercados online. Se llegan a pagar cantidades muy elevadas por algunos artículos que no están en buen estado. Yo solo compro pero fuera de este mercado”.

Eva Torrente amb una de les seues creacions. - AMADO FORROLLA

Eva Torrente tiene un blog y está en Facebook e Instagram y es muy popular entre sus seguidores. Se llama la buhardilladenancy y este nombre no es casual, ya que ha destinado una habitación de su casa exclusivamente a la muñeca. Está decorada en el mismo rosa de las cajas en las que se vendió en sus primeras ediciones. “Estoy atenta a las ediciones conmemorativas, porque sé que se suelen hacer muy pocas y hacerse con una es una garantía de que irá subiendo de valor”. Ir a congresos y convenciones sobre Nancys es otra de las aficiones de esta vecina de Almenar. De hecho, ya se está preparando para la que se organiza a finales de octubre de este año en Madrid.