Acció Climática se hará cargo de compensar las pérdidas que se detecten en las fincas inundadas por el río Cinca

Publicado por acn

Verificado por Creado: Actualizado:

Acció Climática se hará cargo de compensar las pérdidas que se puedan detectar en las fincas afectadas por las inundaciones del río Cinca, entre Massalcoreig y la Granja d'Escarp. Lo ha afirmado este viernes el secretario de Alimentación del departamento, Carmel Mòdol, durante la visita a la zona. Mòdol ha dicho que asumen esta responsabilidad "a pesar de no ser los titulares de esta obligación" y que incluirán las ayudas en un paquete ya habilitado en el marco de la sequía. Además, ha instado la CHE a hacer las tareas de mantenimiento pertinentes al cauce del río para minimizar el riesgo de nuevas inundaciones. Por su parte, algunos campesinos afectados se han mostrado escépticos que se haga ninguna mejora.

El secretario de Alimentación del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Carmel Mòdol y la directora de los servicios territoriales del departamento en tierras leridanas, Dolors Vila, han querido mostrar este viernes el compromiso del departamento para apoyar económicamente a los afectados por las inundaciones del río Cinca y hacer frente común con el ACA para reclamar a la CHE que haga actuaciones de mantenimiento a la zona afectada con el objetivo de minimizar el riesgo de futuras inundaciones. Así lo ha anunciado Mòdol en la reunión que ha mantenido al Ayuntamiento de Massalcoreig con representantes de organizaciones agrarios y del consistorio antes de visitar la zona afectada.

Con respecto a los daños, Mòdol ha dicho que puede haber una zona con más afectación porque los árboles son más pequeños", mientras que donde los árboles son mayores "pensamos que no habrá daños, pero veremos cómo evoluciona". En cualquier caso, el secretario ha dicho que tiene "un mensaje directo a los campesinos: no puede pasar como hace 15 años", cuando también se produjo un episodio de inundaciones y los agricultores se quedaron sin recibir compensaciones. Así, el secretario de Alimentación se ha comprometido a ayudar económicamente a los afectados. "No siendo realmente los titulares de esta obligación, daremos la cara como hemos hecho en los ámbitos de sequía. De la misma manera que hemos hecho con los cultivos afectados por la sequía en el pantano de Guiamets, pondremos los árboles (de Massalcoreig) dentro del mismo paquete para que puedan recibir las compensaciones y continuar con la actividad agraria", ha expresado.

Instan a la CHE a actuar

Asimismo, Mòdol ha comunicado que el departamento dará apoyo al ACA para instar la CHE que lleve a cabo actuaciones de mantenimiento en el cauce del río a que permitan minimizar el riesgo de nuevas inundaciones. "Reclamamos a la CHE que, con colaboración del ACA, se salga adelante con el arreglo de la parte de muro que son responsables para minimizar el riesgo", ha dicho Mòdol, que ha añadido que "eso es importante porque ya se ha abierto un agujero y cualquier nueva crecida de caudal puede volver a superar el muro de contención y generar nuevamente el problema".

Por su parte, el alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallès, ha pedido nuevamente que primero se haga una actuación por reconstruir el muro de contención que se erosionó a consecuencia del intenso caudal y después se haga una actuación "integral" al río porque "si no de aquí 4 o 10 años volveremos a estar igual".

Escepticismo entre los campesinos

Por otra parte, algunos campesinos trabajaban este viernes para intentar recuperar la normalidad en las fincas afectadas. Uno de los agricultores, Sebastià Agustí, ha explicado que ya han empezado a tapar las canalizaciones que hicieron a mano y con maquinaria después de desaguar prácticamente toda el agua que se había acumulado en los campos. "Ahora se tiene que marchar el agua subterránea. El problema que tenemos son que se pudran las raíces de los árboles y que tenemos que hacer tratamientos contra los hongos. A ver qué pasa", ha expresado.

Agustí, que tiene cultivos de melocotoneros, ha dicho que estos son muy "susceptibles" a la humedad y "se puede morir algún árbol que otro". "El que nos preocupa más es qué pasará a partir de ahora. La poca agua que baje por el río volverá a entrar dentro. Nosotros no podemos hacer nada", ha lamentado. En este sentido, se ha mostrado escéptico con que las administraciones hagan ninguna mejora. "La sensación que tenemos, ya que eso hace años que dura, es que las administraciones, tanto la una como la otra, se nos sacan del encima con buenas intenciones o expresiones", ha dicho.

En la misma línea, otro campesino afectado, Ramon Agustí, ha dicho que todavía es pronto para hacer un balance de daños, pero da por hecho que se morirán algunos árboles. "Este aguacero no es bueno para los melocotoneros. Se morirá algún árbol por descontado. De momento, el drenaje ha sido bueno, pero que el agua haya sido estancada un par de días no les va demasiado bien en los árboles. Además, se han retrasado todos los tratamientos que teníamos previstos", ha lamentado.