La primera granizada de la campaña causa daños en fincas del Segrià

Un frente de lluvia y granizo descargó ayer por la tarde en las comarcas del Segrià, el Pla d’Urgell y Les Garrigues. El pedrisco, según las primeras estimaciones de la Agrupación de Defensa Vegetal Ecológica Terres de Ponent (ADV Lleida), provocó los daños más importantes en fincas de Albatàrrec, aunque habrá que esperar al menos hasta hoy para poder hacer una evaluación. Se trata de la primera granizada generalizada en el Segrià de la temporada, que entró por Aragón poco antes de las seis y media de la tarde acompañada de viento. Según el primer informe de daños de la ADV Lleida, el tamaño del granizo iba desde el de un grano de arroz hasta un garbanzo. El mismo documento señaló que el granizo cayó en los municipios de Albatàrrec, Almenar, Almatret, Vilanova de la Barca, Lleida, Alcoletge y Torres de Segre, entre otros. Por el momento, solo se tiene constancia de daños en frutales de Albatàrrec, pero está previsto que hoy a primera hora se hagan una inspección de cultivos en diferentes municipios del Segrià.

El presidente de Asaja, Pere Roqué, señaló que “el tamaño de la piedra que hemos visto en diferentes imágenes es importante, pero el hecho de que la fruta todavía no ha crecido de forma importante nos hace ser optimistas con los daños, pero no sabremos la afectación real del granizo hasta que no pasen unos días”. Añadió que “si este granizo llegase a caer dentro de un mes y medio, estaríamos hablando de daños desastrosos” para el sector. Este episodio de granizo, el primero generalizado de este año, llega después de una Semana Santa y un marzo con importantes lluvias en todo el territorio de la demarcación de Lleida