Un front de pluja i granís va descarregar ahir a la tarda a les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell i les Garrigues. La pedra, segons les primeres estimacions de l’Agrupació de Defensa Vegetal Ecològica Terres de Ponent (ADV Lleida), va provocar els danys més importants en finques d’Albatàrrec, encara que caldrà esperar almenys fins avui per poder fer-ne una avaluació. Es tracta de la primera calamarsada generalitzada al Segrià de la temporada, que va entrar per Aragó poc abans de dos quarts de set de la tarda acompanyada de vent.

Segons el primer informe de danys de l’ADV Lleida, la mida del granís anava des del d’un gra d’arròs fins a un cigró. El mateix document va assenyalar que el granís va caure als municipis d’Albatàrrec, Almenar, Almatret, Vilanova de la Barca, Lleida, Alcoletge i Torres de Segre, entre d’altres. De moment, només es té constància de danys en fruiters d’Albatàrrec, però està previst que avui dimarts a primera hora es facin una inspecció de cultius en diferents municipis del Segrià.

El president d’Asaja, Pere Roqué, va assenyalar que “la mida de la pedra que hem vist en diferents imatges és important, però el fet que la fruita encara no ha crescut de forma important ens fa ser optimistes amb els danys, però no sabrem l’afectació real del granís fins que no passin uns dies”. Va afegir que “si aquest granís arribés a caure d’aquí a un mes i mig, “estaríem parlant de danys desastrosos” per al sector. Aquest episodi de granís, el primer generalitzat d’aquest any, arriba després d’una Setmana Santa i un març amb importants pluges a tot el territori de la demarcació de Lleida.