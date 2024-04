La limpieza de depósitos impide beber del grifo

Los vecinos de Artesa de Lleida llevan una semana sin poder usar el agua del grifo para consumir ni cocinar después de que el consistorio iniciara la limpieza de los depósitos municipales. La alcaldesa, Mariona Rebull, explicó que además de limpiar los vasos, una actuación que no se llevaba a cabo desde hace más de seis años, también se están reparando importantes grietas por las que se había registrado pérdidas importantes de agua. Añadió que las filtraciones de agua habían provocado el hundimiento de una caseta de obra en la que se bombea el agua hasta la planta potabilizadora y “era necesario hacer una reparación de urgencia, tanto del depósito como de la caseta”. El consistorio ya hasolicitado ayudas a la ACA para impermeabilizar estos depósitos y evitar nuevas fugas. Mientras se prolongue la limpieza, el municipio se abastece del agua almacenada en antiguos depósitos. Pese a ello, hasta nuevo aviso, el agua no es potable y no se puede usar para beber ni cocinar, aunque sí para ducharse. Rebull explicó que los trabajos, que van a cargo de la brigada municipal de Artesa, se alargarán por lo menos una semana más, ya que que primero se tienen que reparar las grandes grietas de los vasos y reconstruir la caseta de bombeo.