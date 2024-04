La neteja de dipòsits no permet beure de l'aixeta

Els veïns d’Artesa de Lleida porten una setmana sense poder utilitzar l’aigua de l’aixeta per consumir ni cuinar després que el consistori comencés la neteja dels dipòsits municipals. L’alcaldessa, Mariona Rebull, va explicar que a banda de netejar els vasos, una actuació que no es portava a terme des de fa més de sis anys, també s’estan reparant importants esquerdes per les quals s’havia registrat pèrdues importants d’aigua. Va afegir que les filtracions d’aigua havien provocat l’enfonsament d’una caseta d’obra en la qual es bomba l’aigua fins a la planta potabilitzadora i “era necessari fer una reparació d’urgència, tant del dipòsit com de la caseta”.

El consistori ja ha sol·licitat ajuts a l’Agència Catalana de l’Aigua per impermeabilitzar aquests dipòsits i evitar noves fugues. Mentre es prolongui la neteja, el municipi es proveeix de l’aigua emmagatzemada en antics dipòsits. Malgrat això, fins a nou avís, l’aigua no és potable i no es pot utilitzar per beure ni cuinar, encara que sí per dutxar-se. Rebull va explicar que els treballs, que van a càrrec de la brigada municipal d’Artesa, s’allargaran almenys una setmana més, ja que primer s’han de reparar les grans esquerdes dels vasos i reconstruir la caseta de bombatge.