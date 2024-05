Primers treballs per a la nova estació d’autobusos de Lleida

El departament de Territori ha iniciat aquest dilluns els primers treballs per a la nova estació d’autobusos de la ciutat de Lleida, els quals van ser adjudicats a Copisa Constructora el desembre passat amb un pressupost de 36,6 milions, finançats amb fons Next Generation. Operaris ja han col·locat el cartell que anuncia la nova terminal, que s’edificarà al costat de l’estació de trens, i també estan instal·lant les casetes d’obres. També està previst la senyalització dels accessos i d’itineraris per als vianants o la reubicació de la parada d’autobús, així com proteccions de diversos elements dels Docs, treballs topogràfics i geotècnics i neteja de les zones exteriors. Dilluns vinent es tancarà l’aparcament de zona blava del carrer Príncep de Viana i, com a alternativa, el pàrquing soterrat oferirà 15 minuts gratuïts.

La nova estació tindrà 28 andanes i ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats. Les obres tenen un termini d’execució de 22 mesos.