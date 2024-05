Las lluvias cubren la demanda de riego de una semana en Lleida y permiten ahorra agua

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Las lluvias que se registran en el Pirineo desde el pasado viernes con cifras récord en algunos puntos del Sobirà, Cerdanya o Alta Ribagorça han posibilitado que tanto en el canal de Aragón y Catalunya como en Pinyana se haya anulado la demanda de agua para regar y se priorice el ahorro de recursos de cara al verano. Según el presidente del Aragón y Catalunya, José Luis Pérez, se han llegado a registrar más de 20 litros por metro cuadrado por lo que “durante una semana se calcula que no habrá peticiones para regar”. Este paréntesis permitirá economizar reservas, aunque los pantanos de Barasona y de San Salvador están al 90 y al 95%, respectivamente. “Es mejor cerrar ahora para tener recursos si el verano se presenta seco”. Por su parte, el presidente de Pinyana, Ramon Piqué, indicó que tampoco se tienen pedidos de agua, una situación que se prevé se mantenga unos días y que “comportará un riego menos”, señaló. “Por el momento, el canal principal solo lleva un metro cúbico por segundo para granjas e industrias. Pinyana ya se abastece del Ribagorçana (comenzó la campaña regando de Barasona) ya que esta cuenca ronda los 530 hectómetros cúbicos, 100 más que el año pasado por estas mismas fechas, explicó Piqué. Por su parte, el Canal d’Urgell informó ayer que ha reducido el caudal que circula por el Principal a 8 metros cúbicos por segundo y a 6 el del Auxiliar al bajar sensiblemente las peticiones de agua ya que en la zona regable también se han registrado precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado. A partir de la próxima semana se prevé incrementar estas dotaciones para servir los pedidos de riego. Los embalses del Segre, Oliana y Rialb, están al 80% y al 33 % de su capacidad, respectivamente, y acumulan 200 hectómetros cúbicos.

El lunes 29 fue el día más lluvioso en Catalunya desde el 23 de noviembre de 2021, según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Entre el viernes 26 y ayer martes en Espot se registraron casi 230 litros por metro cuadrado, 145 en Boí y 152 en el Cadí. También nevó. Las precipitaciones de estos últimos días en el llano se han producido en un momento “clave” para que la campaña del cereal de invierno pueda “salir adelante” y los payeses aspiren a tener una cosecha “razonable”, indicó el responsable del sector de herbáceos de UP, Santi Caudevilla. No obstante, añadió que llegan tarde a algunos cultivos de secano que ya estaban casi muertos y los que no precisarán que las temperaturas de mayo no sean altas. Alertó que los costes de producción de este año sumados al precio bajo del cereal pueden derivar en pérdidas para los agricultores.

La CHE aplaza el reparto del agua entre Urgell y Segarra-Garrigues

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) se encargarán de distribuir las reservas de la cuenca del Segre entre el Canal d’Urgell y el Segarra-Garrigues ante la falta de acuerdo de ambas comunidades para su reparto equitativo. Fuentes de la CHE indicaron que la previsión es que se tenga lista la semana que viene para que la pueda firmar el presidente, Carlos Arrazola, y se remita a cada uno de los organismos. El pasado año también fue el organismo de cuenca el encargado de determinar los hectómetros cúbicos que les correspondían.El Urgell reclama una proporción de 21 a 1 mientras que el Segarra-Garrigues reivindica al menos un 9 a 1 (de cada 10 hectómetros cúbicos, 9 para el Canal d’Urgell y uno para ellos. Pese a las conversaciones desde hace semanas, no han podido adoptar una decisión.