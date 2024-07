Maestros a 250 km de casa

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“He hecho cuentas y trabajar me saldrá caro”, lamenta una maestra de Primaria leridana que el próximo curso deberá mudarse a 250 kilómetros de casa para trabajar. En la adjudicación provisional fue destinada a Agullana, el último pueblo antes de Francia junto a La Jonquera, y puso una reclamación. Educación la resolvió y modificó su destino a Figueres, tan solo a 20 kilómetros del anterior. Ahora deberá interrumpir sus vacaciones para buscar piso presencialmente en la ciudad, que no alcanza los 50.000 habitantes, ya que asegura que no encuentra “ninguno decente” en portales online.

“En mi reclamación al departamento pedí que respetaran y aplicaran el decreto que permite buscar plazas más cercanas con la segunda especialidad, y expliqué con ejemplos que hay docentes con peor nota por delante de mí por culpa del decreto de plantillas, que permite a los centros reclamar plazas” a dedo, afirma. La afectada, que se estabilizó como funcionaria en el último proceso de oposiciones, tiene la 25 mejor nota de Catalunya de su especialidad, inglés, y la 352 de todo el proceso. También cuenta con el C2 de catalán e inglés, afirma. “Sabía que seguramente no me tocaría Lleida, por lo que en mi solicitud puse hasta 60 peticiones incluyendo Tarragona o Cambrils, pero me han asignado la comarca que tenía en el puesto 13 de preferencia”, lamenta. “No me habrían podido mandar más lejos”, concluye la leridana. Un caso parecido es el de Josep Maria, un maestro de Artesa de Lleida que el próximo curso deberá mudarse a Palafrugell para dar clase. Explica que en la adjudicación provisional le tocó la escuela del Secà de Sant Pere, en la que ya trabajaba, pero “vi que muchos docentes se quejaron de sus destinos y puse una reclamación para que el departamento tuviera en cuenta que tengo un hijo con una discapacidad del 33% y tiene una gran dependencia, en el caso de que finalmente no me dejaran en el Secà”. La sorpresa del leridano le llegó ayer, cuando vio que Educación había resuelto su petición destinándole a Palafrugell, que también está a más de 250 km de Lleida. “Estoy buscando piso, pero aún no me lo acabo de creer, estamos estupefactos”, asegura. El afectado prevé poner un recurso judicial.

Educación afirma que el 97% estará en sus 3 primeras comarcas elegidas

El departamento de Educación publicó ayer la resolución definitiva de las adjudicaciones docentes para el próximo curso tras gestionar 3.516 reclamaciones, un 5,3% del total de solicitudes. No informó de cuántas se han estimado, pero mantiene que un 97% de los docentes han recibido una destinación en una de las tres primeras comarcas que habían elegido. Educación ha gestionado 65.519 solicitudes de profesorado funcionario de carrera, en prácticas e interinos. El sindicato USTEC critica la “nefasta” gestión de las adjudicaciones y sostiene que departamento debería haber planificado la incorporación de los 31.000 nuevos funcionarios. Asimismo, reitera que el problema es resultado de la aplicación de los decretos de plantillas. Por su parte, CCOO pide la derogación de una norma que “permite a los claustros elegir a dedo a los docentes”.