Mestres a 250 km de casa: docents de Lleida lamenten que el curs vinent seran destinats a Figueres o Palafrugell

“He fet comptes i treballar em sortirà car”, lamenta una mestra de Primària lleidatana que el curs vinent s’haurà de mudar a 250 quilòmetres de casa per treballar. En l’adjudicació provisional va ser destinada a Agullana, l’últim poble abans de França al costat de la Jonquera, i va posar una reclamació. Educació la va resoldre i va modificar la seua destinació a Figueres, tan sols a 20 quilòmetres de l’anterior.

Ara haurà d’interrompre les vacances per buscar pis presencialment a la ciutat, que no assoleix els 50.000 habitants, ja que assegura que no en troba “cap de decent” en portals online. “En la meua reclamació al departament vaig demanar que respectessin i apliquessin el decret que permet buscar places més properes amb la segona especialitat, i vaig explicar amb exemples que hi ha docents amb pitjor nota davant de mi per culpa del decret de plantilles, que permet als centres reclamar places” a dit, afirma.

L’afectada, que es va estabilitzar com a funcionària en l’últim procés d’oposicions, té la 25 millor nota de Catalunya de la seua especialitat, anglès, i la 352 de tot el procés. També compta amb el C2 de català i anglès, afirma. “Sabia que segurament no em tocaria Lleida, de forma que a la meua sol·licitud vaig posar fins a 60 peticions incloent Tarragona o Cambrils, però m’han assignat la comarca que tenia al lloc 13 de preferència”, lamenta. “No m’haurien pogut enviar més lluny”, conclou la lleidatana.

Un cas semblant és el del Josep Maria, un mestre d’Artesa de Lleida que el pròxim curs s’haurà de mudar a Palafrugell per fer classe. Explica que en l’adjudicació provisional li va tocar l’escola del Secà de Sant Pere, en la qual ja treballava, però “vaig veure que molts docents es van queixar de les seues destinacions i vaig posar una reclamació perquè el departament tingués en compte que tinc un fill amb una discapacitat del 33% i té una gran dependència, en el cas que finalment no em deixessin al Secà”.

La sorpresa del lleidatà li va arribar ahir, quan va veure que Educació havia resolt la seua petició destinant-lo a Palafrugell, que també és a més de 250 km de Lleida. “Estic buscant pis, però encara no m’ho acabo de creure, estem estupefactes”, assegura. L’afectat preveu posar un recurs judicial.

Educació diu que el 97% estarà a les seues 3 primeres comarques triades

El departament d’Educació va publicar ahir la resolució definitiva de les adjudicacions docents per al pròxim curs després de gestionar 3.516 reclamacions, un 5,3% del total de sol·licituds. No va informar de quantes s’han estimat, però manté que un 97% dels docents han rebut una destinació en una de les tres primeres comarques que havien triat. Educació ha gestionat 65.519 sol·licituds de professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interins.

El sindicat USTEC critica la “nefasta” gestió de les adjudicacions i afirma que el departament hauria d’haver planificat la incorporació dels 31.000 nous funcionaris. Així mateix, reitera que el problema és resultat de l’aplicació dels decrets de plantilles. Per la seua part, CCOO demana la derogació d’una norma que “permet als claustres elegir a dit els docents”.