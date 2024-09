Cuatro años sin usar las 4 cámaras de videovigilancia

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro años llevan instaladas las cámaras de vídeo vigilancia que el ayuntamiento de Torre-serona colocó en las islas de contenedores sin que se hayan podido utilizar, ya que no cuentan con los permisos de la Generalitat. Las colocó para evitar que foráneos acudan a tirar basura y desborden los contenedores y para prevenir actos incívicos. Según el alcalde, Agustí Jiménez (PSC), el Govern exige que el municipio tenga, por lo menos, un agente muncipal (no tiene Guardia Urbana) o que adapte las cámaras para que solo tengan lectores de matrículas de coches, “algo que no nos serviría para detectar incidentes y gamberradas”, explicó. “Estamos a la espera de que se modifique la normativa, que es muy restrictiva en cuanto a privacidad de las imágenes, sobre todo en municipios de menos de 3.000 habitantes sin policía, aunque no vamos a retirar las cámaras”, indicó el alcalde.

El ayuntamiento invirtió cerca de 4.000 euros en cuatro cámaras para vigilar los contenedores de basura, que usan personas de pueblos próximos que utilizan la recogida de basura puerta a puerta.

Jiménez indicó que en poblaciones con Guarida Urbana poner cámaras en la vía pública “no supone dificultades”. Otro de los municipios que instaló cámaras al sufrir esta misma problemática es La Portella y ayuntamientos como Almenar y Aitona se plantearon instalarlas pero, finalmente, declinaron esta opción por la dificultad de obtener permisos. El alcalde remarcó que espera que con el cambio de gobierno en la Generalitat, el Executiu socialista opte por una modificación de la norma y la haga más flexible para que se puedan poner en marcha estos equipamientos, sobre todo cuando hay algunos municipios que ya las han instalado. “Aunque todavía no funcionan, pueden tener algún afecto disuasorio”, indicó Jiménez. En este sentido, indicó que le hará llegar sus reclamaciones.