Una manada de perros provoca inquietud en dos pueblos de Lleida

Los ayuntamientos de Alcarràs y Torres de Segre se han coordinado con el consell comarcal del Segrià para intervenir ante la existencia de una veintena de perros sin identificación que campa por los dos términos y que, aunque no hay constancia de ataques a personas ni al ganado, ha comenzado a generar preocupación en una zona en cuya memoria siguen presentes los ataques que una jauría de canes asilvestrados (cimarrones) desató hace una década en la comarca, con episodios en Seròs y Alcarràs.

Se trata de una veintena de perros que carecen de documentación y que los ayuntamientos sospechan que tienen relación con una finca de Torres, cuyo propietario ya fue sancionado hace unos meses por la Generalitat con una multa de 500 euros por varias infracciones de la ley de Bienestar Animal por el estado de descuido en el que se encontraban un grupo de perros, sin chips identificativos ni cartilla de vacunación y en condiciones higiénicas mejorables, que se hallaban en la propiedad.

“A eso se le sumaba el hecho de estar criando animales sin estar autorizado”, explicó Gabriel Florensa, alcalde accidental de Torres de Segre. El ayuntamiento propuso una sanción de 9.000 euros, pero el Goven la redujo a 500, “muy baja teniendo en cuenta los gastos de mantenimiento de los animales”.

“También se pidió inhabilitar a esta persona para la tenencia de animales, pero eso no se valoró en la sanción. Intentamos hacer una propuesta de sanción ejemlar, pero desgraciadamente la respuesta no fue positiva”, añadió.

Los consistorios, que han acordado con el consell efectuar una inspección para localizar a los perros y, una vez rescatados, esterilizarlos, chiparlos y vacunarlos.

“Hay cachorros, y si no los esterilizas se pueden seguir reproduciendo, expandirse y asilvestarse. Son muy desconfiados, no sabemos cómo pueden responder”, señala Gerard Companys, alcalde de Alcarràs, quien anota que “hasta el momento no ha habido ataques”.

Florensa, por su parte, explicó que en una reciente inspección (“desde fuera”, recalca) a la finca del vecino sancionado hace unos meses no se confirmó la presencia de animles sueltos.

Mientras tanto, la entidad Amigos Peludos Baix Cinca-Seròs, que gestiona la protectora de esta última localidad, rescató la semana en Alcarràs, tras recibir el aviso de varios vecinos, a una perra con diez cachorros de unas semanas de vida (ahora se ofrecen en adopción) que resultó ser la misma que había quedado suelta tras una intervención en la que fueron retirados 19 perros que vivían sueltos en una finca sin chipar ni identificar.

“Hay muchos perros sueltos en esa zona. A veces crían en zonas de campo y se pueden asilvestrar”, explica Sandra Oró, responsable de Amigos Peludos, quien señala que “Deberían ir al Centro de Acogida del Segrià”.