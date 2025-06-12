Exigen más dinero por acoger líneas eléctricas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La línea de alta tensión para evacuar la energía de las grandes centrales solares en construcción en Alcarràs es motivo de queja para los propietarios de los terrenos que atravesará esta infraestructura. Ven insuficientes las compensaciones que ofrecen las empresas promotoras, Ignis y Solaria, y las califican de “abusivas”. El ayuntamiento, por su parte, ha empezado a actuar como mediador en este conflicto. El primer paso ha sido contratar a un périto independiente, cuyas valoraciones superan las indemnizaciones que ofrecen las empresas, pero quedan por debajo de lo que piden los dueños del suelo.

Para los propietarios de fincas afectadas, la oferta de los promotores no cubre el deterioro ambiental y patrimonial de sus parcelas, ni tampoco compensa las limitaciones de uso que impone el paso de la línea eléctrica. Lo cifran en 4 euros por metro cuadrado de cableado aéreo y 1.500 euros por torre. La valoración del périto, comunicada ya a ambas partes, plantea 11,91 euros por ocupación de dominio, entre 5,9 y 9,5 por servidumbres de paso, 1,91 por ocupación temporal del suelo y 241,81 por cada frutal afectado.

El ayuntamiento afirmó que la solución pasa por “una aproximación mutua”. Apuntó que los dueños de fincas aceptan la valoración del périto e instó a las empresas a hacerlo también “como base para el acuerdo”.